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一夜海削30男「小酌妹兵團」新北再起！　警追首腦和6年前同一人

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記者黃翊婷／綜合報導

專挑純情宅男的「小酌妹兵團」似乎又在新北市出現了！檢警經過調查發現，幕後主使者竟然與2013年的主嫌是同一人，3日兵分多路前往板橋，將主嫌奚姓男子以及另外6男3女全數帶回調查。

根據《聯合新聞網》報導，「小酌妹兵團」會先從網路尋找目標，確定之後再派出年輕正妹狂灌受害者迷湯，接著以約會的名義將人帶到合作餐廳敲詐，2013年9月被警方破獲，沒想到奚姓主嫌6年多後故技重施，犯案手法幾乎都沒改，結果再度被逮；調查人員透露，奚男涉有詐欺、暴力討債等案件，這次落網除了會朝詐欺罪方向展開偵辦，也會將疑似違反組織犯罪條例一案併入調查。

▲▼夜店。（圖／取自免費圖庫ＸＸＸpixabay）

▲「酒托妹」通常會選在酒吧與受害者見面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

而說起這個一夜可海削30名受害者的「小酌妹兵團」，在2013年的新聞報導中，首腦奚男被揭發從22歲起就利用未成年少女誘騙現役軍人，隔年參與暴力討債，兩度被逮，後來改賣手機配件並轉往大陸發展，臉書上卻經常高調炫富，除了上傳疊滿千元大鈔的照片，還會狂曬價值超過600萬的名車照。

奚男的友人曾在當年向媒體爆料，這種手法就像是大陸酒吧聘用的「酒托妹」，而且奚男原本就很有創意，可能是在大陸聽聞有這樣的手法，經過改良才拿回台灣使用。

不過，去年其實也有網友在PTT發表文章，感嘆自己可能成了肥羊。當時另一名網友回覆，這類型的詐騙手法都是專挑無知宅男，女子會上網假裝單身或找一夜情，然後穿上誘惑力十足的服裝赴約，約會地點通常選在酒吧或是可以點高單價酒類的餐廳，接著就是「洗酒錢」，被洗十幾萬都還算小事，畢竟損失幾百、幾千萬的人更多。

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