全家受困火場！119「隔空電話指導避難」死神手中救下4人命

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市三重區4日清晨6時許，中正南路巷內一棟公寓1樓住戶煮飯時不慎引起火災，一家4口一度受困充滿火煙的屋內，母親抱著兒子打119求救，救災指揮中心值勤員透過電話中引導，教導母親「選擇距離火點最遠房間」就地避難，配合消防員順利救出4人，12歲男童嗆傷一度昏迷，送醫後所幸無大礙，成功救下4條寶貴人命。

▲三重公寓火警，119值勤員隔空指導避難救下4條寶貴人命。（圖／記者陳豐德翻攝）



當時新北市消防局救災救護指揮中心執勤員接獲報案後，立即派遣消防人員前往救災，並持續與受困的母親通話，得知現場共一家4口都受困火場，除了加派救災車輛及人員前往、並請大隊前往現場指揮救災外，執勤人員還在線上安撫情緒，並指導避難技巧「隔空救人」。

執勤人員當時得知民眾無法逃離現場，電話中先引導母親帶著丈夫及兒女，選擇離火點最遠、有水泥隔間的臥室避難，並將房門關上防止火煙竄入，打開對外窗等待救援；消防人員抵達現場後透過執勤人員得知受困民眾位置，迅速將民眾救出，40歲的陳姓夫妻檔與16歲女兒意識清楚，12歲的兒子則因吸入濃煙昏迷，送往醫院急救後救回一命。

據了解，由於屋內並無裝設住宅火災警報器，火警當下屋內一家人發現失火時火勢已經很大，屋主在報案後與女兒先行避難，但媽媽與兒子一度受困屋內，現場燃燒面積約為10坪，當時正在煮早餐疑似因此釀禍，確切起火原因有待後續調查釐清。

▼陳姓屋主被送上救護車。（圖／記者游宗樺翻攝）



▼警消獲報到場拉水線救火，成功將屋內4人給救出。（圖／記者游宗樺攝）



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