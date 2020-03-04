台南學校午餐製備與衛生防護　黃偉哲：防疫期間安全不打折

▲台南市教育局要求食材供應商、廚房工作人員應配合學校防疫作為，並透過衛教宣導，提醒學生遵守打菜及用餐禮儀和衛生習慣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市議員關心學校廚工與團膳業者沒有獲配口罩，希望政府能納入配發名單一事，教育局表示，守護師生健康是學校防疫工作首要之務，該局要求食材供應商、廚工應配合學校防疫作為，落實健康自主管理及午餐作業規範、加強廚房場域清潔消毒，透過衛教宣導，提醒學生遵守打菜及用餐禮儀和衛生習慣。



教育局表示，在市長黃偉哲超前部署指示下，在過年期間即著手各項防疫準備工作，過年後立即召開應變小組會議、規劃採購防疫有關物資，並訂定校園各項防疫須知，針對學校午餐的製備與衛生防護，也訂頒「防疫期間學校午餐供應相關注意事項」，依照食品衛生有關法規，食品從業人員基於衛生安全考，需佩戴口罩以防止口沫及病菌污染食物，但和平常一樣，廚工在製備午餐時只要配戴一般口罩即可，尚無需使用醫療級口罩 若沒有一般口罩，配戴紙質口罩、活性碳口罩、棉布口罩或透明口罩，也可以達到防止飛沫汙染的效果，學校廚工在防疫期間所需的醫療用口罩，目前也和學校其他教職員工生一樣，以自備為原則。



教育局特別說明，該局已採購及中央統一配發給各校的備用口罩約28.8萬片，最初有規劃為廚工採購一般性口罩，但後來因中央統一徵購口罩政策下達，連帶影響一般性口罩的採購與交貨，開學前已請各校依該局所訂防疫期間學校午餐供應注意事項，為廚工準備所需的各種衛生防護用口罩，並落實做好廚工個人衛生自主管理，雖然廚工沒用醫療級口罩，但一樣可以讓防疫期間的學校午餐製備安全不打折。



教育局同時也再次籲請家長在防疫期間，能隨時和學校合作，共同教導孩子養成良好的個人衛生習慣，勤洗手並注意咳嗽禮節，尤其是吃東西前，一定要用肥皂洗手、避免與人共食、打菜及用餐應避免交談，只要能留意並避免每個具傳染風險的環節，就能為學生的健康把關。

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