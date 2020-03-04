他殺妻逃亡16年　下樓遇社區防疫被意外捕獲

▲ 魯男外出時一直掃不過碼，被察覺有異的防疫員警上前盤查。（圖／翻攝《看看新聞》）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，各地積極展開防疫工作，卻也意外破獲了一起16年前的殺人案。河南鄭州市公安局員警最近在一處社區門口進行疫情防控工作，正好碰見一名中年男子打算外出購物，因為行為有些異常，於是上前核對男子個資，卻始終查不到任何資訊。員警將這名男子帶回警局進一步追查後，才發現他竟然是殺妻逃亡了16年的凶嫌。

根據《星島日報》報導，警方透露，他們負責防疫的社區所有住戶出門都要掃碼登記，同時還要出示身分證及出入證，有一名男子打算外出時，既沒有攜帶證件，在填寫相關資訊時也一直填寫錯誤，甚至問了他名字，他也支支吾吾回答不清。





▲ 社區規定所有住戶外出時需掃碼登記，並攜帶證件。（圖／翻攝《看看新聞》）

一名經驗豐富的員警立刻就察覺到男子有點不對勁，隨即透過手機核對他的個資，但也依舊查不到相關資訊。警員於是將他帶回警局詳細核查，這一查才發現，這名男子竟然有個藏了多年的大秘密。

警方提到，這名53歲的魯姓男子是江蘇省宿遷市泗洪縣人，他在2004年3月因為感情糾紛，持刀刺死前妻，接著就展開了長達16年的逃亡。





▲ 警方一直核對不到魯男個資，帶回警局追查才發現他是逃亡16年的殺人犯。（圖／翻攝《看看新聞》）

2020年1月22日，河南首度公布新冠肺炎確診病例的第二天，魯男騎電動車從許昌長葛到鄭州拜訪朋友，他本來計畫在朋友租屋處借住幾天，沒想到疫情加劇，防控檢查越來越嚴謹，讓他根本想走都走不了，就這樣已經停留在鄭州長達四幾十天，每天都過得膽戰心驚。

直到最近。魯男見疫情有減緩，於是第一次離開住所，打算趁機繼續開始逃亡，萬萬沒想到才剛下樓，來到社區門口而已，就被員警識破，16年的逃亡旅程正式畫下句點。據了解，魯男目前已被移送當地警方處理。