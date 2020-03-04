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詐騙頻傳！　地籍異動即時通人民財產的守門員！

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▲台南市地政局提醒民眾速辦地籍異動即時通，來保障自身財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市地政局提醒民眾速辦地籍異動即時通，來保障自身財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期又發生偽造證件冒名盜賣不動產事件，讓人害怕自己的不動產隨時被有心人士至法院裁定移轉，為防止自己的證件被偽冒，進而讓財產受損失，台南市地政局提醒民眾速辦地籍異動即時通，來保障自身財產安全。

台南市長黃偉哲指出，詐騙方式隨著科技進步日新月異而花樣百出，讓人防不勝防。不動產為民眾一生心血，詐騙集團常利用民眾不熟悉地政法令，多以話術或其他方式詐騙民眾畢生積蓄，提醒民眾務必提高警覺，利用「地籍異動即時通」服務，隨時掌握名下不動產的第一手訊息。

▲台南市地政局提醒民眾速辦地籍異動即時通，來保障自身財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局長陳淑美表示，「地籍異動即時通」服務於自2016年10月31日推出，民眾可持自然人憑證上網或就近至本市任一地政事務所申請，或是與土地登記案件併同申請後，只要名下已登記的不動產被買賣、拍賣、夫妻贈與、贈與、信託、抵押權設定、查封、假扣押、書狀補給登記等異動情形，在辦理「收件」、「異動完成」時，系統將以發送手機簡訊或電子郵件的方式自動通知，民眾就能即時掌握不動產權利異動的資訊，防範不動產遭冒名偽造身分證明文件而盜賣移轉等情事發生。

地政局長陳淑美進一步說明，截至2020年2月底止，台南市民眾申已請「地籍異動即時通」服務計2943件。呼籲民眾盡速持自然人憑證上網（網址：https://clir.land.moi.gov.tw/CAP/）或就近至本市任一地政事務所申請，登記機關受理後，應於3個工作天內完成建檔作業，建檔完成後系統自動通知申請人本服務已生效，讓民眾享受即時、安全、方便的服務。

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