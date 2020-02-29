男動心女網友「iBon機前不斷對話」！超商員秒求助　嘉警到場苦勸阻詐

▲網女交友APP噓寒問暖，慫恿男購買遊戲點數支付援交金。（圖／嘉義市警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所警員張嘉訓、蕭嘉成與吳輝宇等3員日前擔服20-22時巡邏勤務執行加強轄區便利超商巡守勤務時，接獲通報位於長榮派出所轄區文化路一處超商店內，有超商店員見一名男子手持智慧型手機不斷的與網路中的對方進行對話，並且滑動手機邊操作iBon機欲購買遊戲點數，機警的超商店員察覺男子行為有異疑似遭到詐騙所以立刻通報警方，警方到場隨即對男子進行關心提問。

男子一見到警方靠近有做出了似乎刻意閃避的舉動，細心員警徵詢男子同意檢視其手持智慧手機對話內容，男子這才向警方表示說他因為透過手機交友軟體APP在網路認識了一位正妹網友，正妹網友以援交名義在雙方談妥條件後，要求36歲胡男先到超商iBon機操作購買新台幣5,000元遊戲點數以做為援交保證金支付款項。

胡男因為被網路另一方正妹網友溫暖的噓寒問暖墜入情網，所以才會在手持智慧手機一面與正妹網友對話著並一面操作著超商內iBon機欲購買遊戲點數並且於看到警方還做出遮掩閃避的舉動。

警方隨即予胡男解說疑點，並予胡男告知其所接到的網路通訊為歹徒常用的詐騙手法，先以感情為餌誘騙取被害人使被害人卸下心防，再利用各種理由要求被害人先到超商購買遊戲點數以做為支付援交保證金，且過程中歹徒經常會要求被害人不能掛斷電話擾亂被人心思，也防止被害人向他人詢問，經警方細心勸說後胡男才終於相信自己差點真的遭到詐騙了，胡男事後於離開步出超商時直感謝超商店員通報警方到場予其解說及時攔阻才能夠守護住自己錢財不致落入詐騙歹徒手裡。

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