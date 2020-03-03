保證售出納骨塔包賺...詐騙集團女主嫌操盤買空賣空　年賺1500萬

記者張君豪／台北報導

刑事局宣布偵破納骨塔假投資真詐騙案，百世事業有限公司、宇立事業有限公司涉嫌以納骨塔假投資吸金。刑事局會同新北市新店分局、台北市北投分局共組專案小組調查，發現以蔡姓女子為首的該公司成員，以「可以幫忙提高納骨塔、骨灰罈售價」為幌子吸引部分持有殯葬產品的民眾加入投資，估計該集團成立1年多吸金獲利超過1500萬元，日前收網逮捕該詐騙集團12名成員到案。

▲刑事局宣布偵破納骨塔詐騙集團收網逮捕12人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布偵破納骨塔詐騙集團搜索該公司起出部分詐騙贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，該公司得知有部分消費者曾購靈骨塔、骨灰罈等殯葬商品投資，卻賣不掉慘住套房，蔡姓女主嫌利用消費者急於脫手的心態，成立人頭公司並教唆集團成員佯裝假買家，聲稱可以以投資人入手的價格高20～40%找到買家脫手，但卻故意讓假買家進場下大量訂單，民眾反而得添購更多塔位、骨灰罈才能完成交易。

▲刑事局宣布偵破納骨塔詐騙集團收網逮捕12人，警方查扣教戰守則，合約及帳冊等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

詐騙集團等騙到民眾補繳的資金後就相應不理，讓民眾不僅原本套牢的殯葬商品無法脫手，更損失上百萬的現金，警方就找到一名家住台北市的銀髮菜籃族，因誤信該公司投資購買塔位等商品，短短幾個月加碼添購殯葬商品希望藉此能脫手回本，結果慘賠損失新台幣230萬元。

專案小組追查後，發現該集團以曾任職殯葬業的蔡姓女子（32歲）為實際負責人，但蔡女組織犯罪手法相當高超，先讓集團葉姓男子（23歲）出面當公司人頭，再讓陳姓成員辦願意收購這些高價殯葬商品的假買家，讓投資者誤信可以脫手商品賺大錢，結果簽約後卻得回補更多差價。

專案小組日前報請臺北地檢署化股檢察官指揮偵辦，經調查該公司從2018年成立迄今，藉此手段吸金詐騙被害人超過50名，得手現金超過1500萬元，警方去年11月先搜索該公司查扣鑰匙3支、電腦主機1臺(含螢幕及配線)、手機1支、宇立事業有限公司名片2盒、百世事業有限公司名片4盒、教戰守則2張、客戶聯絡資料4張、空白買賣受訂單1本、員工行程表、本票、帳冊及4萬7,500元贓款等詐欺證物，初步估計被害人達50餘人，不法所得逾1千5百萬元。

今年2月6日拘提蔡姓主嫌等12名集團成員到案，並順利在北市信義區逮捕蔡姓女主嫌，警訊後將蔡姓主嫌等人依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、公司法等罪移送台北地檢署偵辦。警方提醒民眾，仲介買賣殯葬產品「保證售出」、「加購相關殯葬產品，加快交易進度」、「協助辦理貸款補足金額」、「短期以高價轉售獲利」都是詐騙話術，民眾輕信將會造成裁損，民眾如遇類似詐騙情境可撥打警政署165反詐騙專線查證檢舉。

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