高雄婦領497萬「幫還房貸」　女兒：早還完了！警及時阻詐

▲高雄鳳山一名65歲林姓婦人日前到郵局提領497萬元，行員直覺有異通報警方，員警趕往現場了解。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄鳳山區一名65歲林姓婦人日前到郵局提領497萬元，行員直覺有異詢問提領那麼多錢做什麼用途，只見林婦談話吞吞吐吐於是通報警方，員警趕往現場了解，研判林婦可能遭遇詐騙，通知家屬到場勸說後，才讓林婦打消提款念頭，把提領的現金再重新存入帳戶裡。

高雄鳳山分局成功派出所日前接獲鳳山郵局行員通報，有一名65歲林姓婦人前來提領現金約497萬元，行員詢問婦人為何提領這麼大筆現金時，婦人談話卻避重就輕有所隱瞞，疑似遭遇到詐騙，希望警方到場了解關心。所長曾富達得知內情後，立即會同線上巡邏警網巡佐蔡宗育及警員張傅杰傅赴馳現場關心。

警方表示，林姓婦人一看到警方到場時，向警方供稱提領現金是要準備幫女兒還房屋貸款，但婦人談話閃爍其詞，感覺另有隱情，所長馬上打給林婦的女兒，女兒表示房貸早已還清，林婦見警方與女兒聯繫後，便立即又改口說這筆款項打算放在家中使用。

警方聽林婦反覆其詞，直覺推斷林婦可能遭遇詐騙，立即將林婦勸留聯繫女兒到現場，最後在耐心向林婦說明，許多詐騙集團慣用的技倆與案例，加上女兒的柔情勸說，林婦才將這筆鉅額款項又存回帳戶中，成功阻止一場可能發生的詐騙案件，讓員警都鬆了一口氣。

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