LINE官方3招防詐騙　教用戶辨識「釣魚網站」

▲LINE官方3招防詐騙。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE在台灣擁有2100萬的月活躍用戶數，每日發送超過10億的訊息，因此成為詐騙最愛使用的工具之一，但是LINE台灣仍不斷努力升高機制面的資安防護，因此今（27）日特別在官網教學，提供3個方法教用戶辨識「偽裝成LINE官方網站」或「偽裝成LINE登入頁面」的釣魚網站。

▲請認明官方頻道「名稱有LINE + 綠色盾牌」。（圖／翻攝LINE）

方法一：認明網址內含line.me網域名稱

首先養成先看網址是什麼的習慣，如果是真的LINE官方服務或活動，網址會內含line.me這個網域名稱，不用看懂整串網址，只要看看網址中是否有line.me，通常都在網址蠻前面的地方，就是真的LINE官方服務或活動。

LINE提醒，需要特別注意的是，很多假網站的網址會以假亂真，也有「類似」line.me的組成，但可能頭尾或中間混雜其他的字，只要排列組合不是「一模一樣」，就不是LINE的官網，像是偽裝成lineme.me、hotline.me等等，此外，LINE的官方頻道可以認明「名稱有LINE + 綠色盾牌」。

▲LINE在正常狀況不需要手動輸入帳號與密碼。（圖／翻攝LINE）

方法二：被要求輸入LINE帳號與密碼要小心

LINE Login的這個串接工具，可以讓LINE自己的服務，或第三方服務來串接，這樣用戶就可以透過LINE帳號來登入這些服務，然而還是有許多偽裝成LINE Login的網頁，騙用戶在上面輸入LINE的帳號密碼，才能登入領好康，然後用戶的帳號與密碼就被「釣」走。

LINE提醒，為了讓大家使用LINE時更加安全、方便，現在LINE官方服務，希望做到讓用戶一鍵登入，減少手動輸入帳號密碼的次數，因此當手機上的LINE是登入狀態，只要在手機點開網頁，如果需要「登入」LINE，正常來說「不用」手動輸入LINE的帳號與密碼，就會自動登入。

方法三：簡訊驗證碼不能給「任何人」

簡訊認證碼就是在手機上登入LINE的重要認證步驟，會透過SMS簡訊傳送的四位數認證碼，因此如果有任何假網站，需要用戶「輸入手機號碼」，又要請用戶填上「簡訊認證碼」，100%都是想騙到用戶的LINE帳號。

LINE提醒，不只是假網站，日常如果遇到熟人朋友問「可以幫我收簡訊認證碼嗎」，通常是朋友的帳號已經先被詐騙，因此千萬不能給簡訊驗證碼。

最後，如果真的不小心已經在釣魚網站輸入自己的帳號密碼，LINE同樣提供3招解決方法，像是馬上更改LINE密碼，把帳號搶回來，或是趕快把可疑的裝置登出，要是真的已經被登出帳戶，建議還是填寫LINE客服問題反應表，請客服封鎖這個帳號，以免被拿去持續騙人。

1,馬上更改LINE密碼，把帳號搶回來：

▼路徑點圖放大：LINE主頁中的設定>我的帳號>密碼>變更密碼

2.趕快把可疑的裝置登出：

▼路徑點圖放大：LINE主頁中的設定>我的帳號>登入中的裝置

3.如果手機的LINE已經被登出，趕緊填寫LINE客服問題反應表。

▼路徑點圖放大：與我們聯絡>填寫LINE客服問題反應表>請客服封鎖帳號