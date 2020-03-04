比衛生紙還薄！新竹哥藥局領到「0.01透光口罩」…實驗精神剪開看：確實3層

▲口罩厚薄跟防護效果無關。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

先前有人發現最近買的口罩厚度變薄，質疑品質下降，中央流行疫情指揮中心特地解釋，醫用口罩分為2種，同樣「都具有防疫功能」，差別只在多了一層血液滲透測試。新竹縣新豐鄉一名網友1日去藥局領口罩，拆開來卻發現口罩薄到會透光，宛如衛生紙一般。

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▲PO出當天排隊時拍下的照片，證明自己口罩來源真的是藥局。



原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，由於女友是新豐人，1日和女友一起在當地藥局領口罩，沒想到第一次拿健保卡買口罩就拆到「驚喜包」，2片的口罩厚度都薄到會透光，厚度簡直只有「0.01」公分。

照片曝光後引發網友熱議，原PO緊急澄清自己並非質疑政府或帶風向，「我沒有要怪藥局或政府，單純抒發一下」，上網查了一下也發現，有部分網友跟他一樣拿到會透光的口罩，不過，實際將口罩剪開來檢查發現「確實有三層」，只是外觀看起來比較薄讓人有疑慮，其實防護效果完全沒問題。

其他網友表示，「其實現在很多口罩醫療級的，已經有技術做到很薄」、「難道厚的跟棉被一樣就能阻擋病毒？原料內容才是關鍵」、「都講了，拿口罩像拿福袋一樣。」還有自稱藥局員工的網友回應，「我每天在包，配來的口罩本來就有厚有薄，沒什麼好大驚小怪的～政府配什麼，我們就包什麼，非常時期，有就要感恩啦！」

▼有疑慮的話直接詢問藥局最準確。

