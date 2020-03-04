香港佛堂爆「大規模感染」　43歲法師一直沒症狀！反覆檢驗11天才確診

▲香港新冠肺炎疫情仍在持續。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港北角「福慧精舍」佛堂成為病毒天堂，今（4）日在新增2人確診，其中一人是該佛堂43歲的法師，一直沒有出現病症，上月28日檢測為陰性，直至今日才確診，成為北角佛堂的第17名確診個案。另外一人是紅山半島佛堂一名確診善信的家傭。截至目前，香港累計有103例確診。

綜合港媒報導，港府今日交代最新新冠肺炎疫情，稱再新增2例確診個案，包括1名佛堂福慧精舍的43歲佛師。該位患者於1月17日至20日去過四川省峨眉山，2月23日由佛堂送入檢疫中心，2月28日深喉唾液呈陰性，3月2日時再次測試，結果不確定後送入東區醫院，直至今日化驗結果成陽性。

香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因為患者測試結果有反覆，有可能患者早前未有被感染，而佛堂上月22日仍在運作，可能被其他人感染；又或者他一早被感染，但是潛伏至今才發病，「情況較複雜，未必一定找到源頭。」

另外新增一宗確診個案為57歲女性，家住大潭紅山半島「福慧精舍」善信及其子（第76宗和91宗個案）的家庭傭工。她同樣沒有出現病徵，而3日的深喉唾液測試樣本不確定，隨後比送入瑪麗醫院再做檢查，今日確診呈陽性。

▼香港佛堂爆發群居性感染。（示意圖／路透社）