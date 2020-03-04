6台廠「組防護衣國家隊」成本無上限　進口→MIT驚人產能！網淚：台灣驕傲

▲防護衣需求大增！（示意圖／路透）

記者劉維榛／綜合報導

對抗新冠肺炎（COVID-19）蔓延，絕對要讓第一線醫療人員無後顧之憂！經濟部喊出60條口罩產線，每日達到生產1千萬片，更急叩6家台廠「國家紡織隊」製造隔離衣，防護衣，預計3月中就能產出100萬件。業者化身最強後盾喊話，投入的人力跟設備無上限，讓網友感動爆棚！

經濟部日前在臉書表示，「前線的防疫戰士需要裝備，後勤的經濟部來協助製造」，除了向國外採購進口，國內南六提供原料，更特地徵召6家紡織廠，包括儒鴻、聚陽、台南企業、神采、台覲一起組「國家隊」強棒助攻，預計3月中旬可交付衛福部100萬件隔離衣。

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防護衣方面，經濟部指出，由國內衛普公司供應原料，由恆儀公司製作，國軍也會提供人力協助，將陸續交付衛福部10萬件防護衣，台廠們不遺餘力，「當疫情影響全球產業鏈時，台灣的紡織業因為已經轉移產能，所以反而有轉單效益，很多訂單要接。不過，在經濟部協調下，他們願意把產能分出來，協助國內製造防疫物資。」

據《TVBS》報導，聚陽董事長周理平表示，2003年爆發疾病呼吸道症候群（SARS），當年就研發出防護、隔離衣。其中防護衣多鍍一層PE膜，具最高P3等級，能夠防血液、病毒滲透，技術層面較高。

據悉，以往防護衣等級的都仰賴進口，如今國內已建立一條龍產線，全部以台灣需內需優先，周理平全力以赴，喊話生產力毫無問題。至於投入的人力跟設備成本部分，周理平雖不願透露，但直呼沒有上限。

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▲台企組防護衣國家隊，守護台灣！（圖／經濟部）

網友也感動喊話，「我很高興我生長在臺灣，是一個正港台灣人，喜歡全國團結一致的感覺，感謝政府、感謝默默為台灣付出的企業，這一仗很難打，但是我們要一起撐過去，大家加油，各自在自己的崗位上堅守，希望雨過天晴後臺灣會更加強盛！」、「這些企業是台灣的驕傲！用汗水守護台灣，真正的台灣英雄，真正的台灣人！」、「感謝政府與企業無私的奉獻與合作，令人感動」、「當台灣有需要，台灣企業沒有缺席」、「臺灣的國力超強大的」。

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