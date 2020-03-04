台中市「首席副市長」懸缺2個多月　副秘書長黃國榮今天接任

▲盧秀燕認為黃國榮、賴淑惠是適當人選。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府前副市長楊瓊瓔當選立委後，懸缺2個多月的副市長4日由現任副秘書長黃國榮轉任，黃的職缺則由市府顧問賴淑惠接任，盧秀燕表示，黃、賴2人資歷完整、熟悉市政，未來將持續為台中奉獻專業，實現「富市台中，新好生活」施政目標。

▲台中市新任副市長黃國榮。（圖／台中市政府提供，下同）

市府表示，新任副市長黃國榮曾在前市長胡志強任內擔任副市長，後來調任中華民國駐蒙古大使，去年接任台中市政府副秘書長一職。

▲台中市新任副秘書長賴淑惠。

新任副秘書長賴淑惠則曾任台中市政府勞工局長、台南市政府副秘書長，後擔任台中市政府顧問。

盧秀燕上午出席大智路地上物拆除工程開工典禮時表示，台中是全台第二大城，原本的副市長職缺工作非常繁重，因此經過深思熟慮，邀請資歷非常完整的黃國榮擔任，他在台中任職累計將近15年，除了有豐富內政經驗，也擔任過大使，擁有國際事務經驗，相信對台中與國際接軌相當有幫助。

至於賴淑惠，盧說，賴資歷非常足夠，對公務發展相當了解，先前已邀請她擔任顧問，今天再邀請她擔任副秘書長，黃、賴2人對市政都非常了解，相信是適當人選。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來