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延宕12年大智路今拆除　盧秀燕鞠躬感謝24名地主為台中發展的犧牲

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▲盧秀燕主持大智慧學苑拆除動工儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕主持大智慧學苑拆除動工儀式。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

延宕12年的台中火車站前後站貫通計畫，在台中市長盧秀燕上任後展現魄力，不到1年順利取得大智路全數道路用地，4日進行地上物拆除工程，預計8月完工通車，盧秀燕鞠躬感謝地主們減少2億的徵收補償費，只為了台中的城市發展，她盛讚是城市英雄，更是台中公共工程史上重要一頁。

▲盧秀燕主持大智慧學苑拆除動工儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕致詞感謝大樓主委等人的犧牲。

「誰說不可能？我們做到了！」盧秀燕去年在「台中大智路貫通工程用地取得」記者會表示，大智路打通是市民心願，在這過程中，她要表達「3個感謝」，感謝24位所有權人，由於他們的犧牲，成就台中市的大建設，促進區域發展，這也創下「全台最大住商拆遷案」的成功範例，還有市議會同意市府追加3.3億元預算，調高徵收價格，以及建設局團隊鍥而不捨，說服全數所有權人同意，無須強制徵收。

▲盧秀燕主持大智慧學苑拆除動工儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

▲大智慧學苑上午拆除。

大智路地上物「大智慧學苑」大樓上午11點舉行拆除動工典禮，預計6月拆除完成，8月通車，到時貫通台中火車站前後站，讓車流動線更順暢，解決交通壅塞問題，節省用路時間，帶動當地經濟，出席者還有當地議員邱素貞、鄭功進、羅廷瑋和部份地主。

▲盧秀燕主持大智慧學苑拆除動工儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

▲大樓主委對大樓拆除發表看法。

盧秀燕致詞時先向大樓主委等24名所有權人深深一鞠躬，鐵路高架化之後，如果地面道路沒有進行縫合，那意義就不大了，這棟大樓才20年，還很新，裡面有住家、補習班、建築公司等，有些是屋主一生心血，利用畢生積蓄買的房子，如今要面臨離開溫暖的家的困擾，有的是生意經營得很好，換了地點，可能會有生意受影響的風險，有人常講犧牲小我完成大我，但說起來容易，能做到的有幾人。

▲盧秀燕主持大智慧學苑拆除動工儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

▲大智慧學苑拆除後，台中火車站前後站得以貫通。

盧秀燕還說，地主們為了台中城市發展，不但忍痛搬離家園，還拿到比東區一般市價低的補償費，之前依官方估算，補償費要9億，這次只有7億，為什麼地主們會同意，她認為地主們完全可以理解發展的重要，但只是在爭一口氣罷了，因為以往都沒有人好好跟他們談。

建設局透露，盧市長上任前，僅1位所有權人同意，盧上任後，以柔性傾聽代替強制執行，每周派員與大樓代表面對面對談，「誠意換來同意」，至今未滿1年，全數取得24位所有權人的同意書，未以土地徵收方式強制拆遷，不僅創下台灣大型公共工程建設用地取得典範，民意溝通的成功案例，更將在公共工程史上記下一筆。

邱素貞表示，很高興市府從善如流，辦理追加3.3億元預算，調高徵收價格，提供所有權人合理補償，促成相關打通事宜，未來將帶動當地經濟發展。

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