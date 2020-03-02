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台中雖無疫情仍視察學校團膳　盧秀燕：上緊發條防疫

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▲盧秀燕視察學校團膳供餐情形。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕視察學校團膳供餐情形，要求上緊發條防疫。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國高中以下學校開學前，台中市政府教育局早就稽查20家供應全市校園午餐的團膳工廠，落實防疫檢核，市長盧秀燕2日到五權國中視察學校午餐配膳情形後，指示教育局、衛生局「持之以恆、上緊發條」，儘管台中疫情相對緩和，但絕不能掉以輕心，全力協助各校加強防疫，維護孩童健康。

▲盧秀燕視察學校團膳供餐情形。（圖／台中市政府提供）

請繼續往下閱讀...

盧秀燕在教育局長楊振昇、衛生局長曾梓展陪同下，視察五權國中營養午餐配膳防疫情形，她說，學校團膳是重點防疫之一，需加強衛生管控，供餐人員和廠商都有一套SOP，包括每日量測體溫、檢查旅遊史、個人衛生檢測等，另外，學生用餐也需加強衛生管理，並把握「勤洗手」、「衛生禮節」及「主動告知」3大防疫關鍵，守護自身與他人健康。

▲盧秀燕視察學校團膳供餐情形。（圖／台中市政府提供）

▲負責打菜學生必須全程戴口罩，不准交談。

盧說，台中市高中職以下學生共有37萬人，228連假前，全市學生請假人數達7千多人，應與連假有關，其中上周全市居家檢疫學生有47人、居家隔離學生有1人，中央已宣布自義大利與韓國返台的民眾，也要納入居家檢疫對象，市府將持續追蹤本周請假人數與原因，盼居家檢疫人數再降低，讓學童盡快返校上課。

▲盧秀燕視察學校團膳供餐情形。（圖／台中市政府提供）

▲班級最易群聚感染，必須嚴格落實戴口罩、勤洗手。

教育局指出，開學前，市府已稽查20家供應全市校園午餐的團膳工廠，並要求從業人員配合學校額溫管制、作業前洗手消毒、工作時全程配戴醫療口罩，加強作業環境清潔消毒等；開學後，市府將不定期抽檢廠商所供應的膳食，確保學童飲食安全。

另外，依中央流行疫情指揮中心指示，學校是最易發生呼吸道傳染病群聚感染的場所，且適逢流感流行季節，為避免群聚事件發生，台中各班級暫時以固定人員執行配膳作業，配膳前執行人員皆需清潔雙手、量測體温，並戴上一次性使用口罩、頭套和手套，用完餐也會用次氯酸水清潔桌面及環境。

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