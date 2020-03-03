全市408處社區關懷據點取消長輩共餐？盧秀燕：勿須這麼激烈

▲盧秀燕認為，現階段勿須取消社區老人共餐。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

全市408處的社區關懷據點都有提供長輩們共餐服務，如今面臨新冠肺炎疫情威脅，是否該取消共餐防止群聚感染？台中市長盧秀燕3日表示，很多長輩期待的就是一起吃飯聊天，如果只是讓他們把便當帶回家吃，就無法照顧到孤苦無依的長輩，她認為取消共餐手法太激烈，但還是交由專家們研議。

社區關懷據點為了照顧獨居老人，都會提供共餐服務，讓數十名長輩們一起吃飯、聊天，聊以撫慰長輩心靈，但正值疫情肆虐，是否該取消，盧秀燕表示，關懷據點就是要照顧獨居長輩，引導長輩到社區活動，藉機加強衛教宣導，量測體溫、血壓等，降低疫情風險，因此在各項防疫工作完備下，暫維持正常共餐服務，後續將視疫情變化，研議因應方案。

盧秀燕指出，儘管疫情變化難測，部分長輩仍希望出外走走、與人互動，因此市府持續加強共餐環境的防疫，比如用餐期間儘量不交談、座位之間保持一定距離等，現階段並未出現大規模疫情爆發，台中疫情也相對平穩，是不是該採取取消這麼激烈的手段，應交由衛教專家、社福專家、心理專家一同討論決定。

社會局說明，全市408處關懷據點都已加強防疫措施，早、晩都會用酒精清潔環境，保持良好通風，並盡量安排長輩活動時保持距離，調整用餐座位，以及落實健康管理，包括每日量測體溫、鼓勵長輩配戴口罩、加強手部衛生等，若有發燒狀況或呼吸道症狀，需盡速就醫或返家休養。

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