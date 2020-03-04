影／國外頻爆「社區感染」　陳時中：不會天真到以為台灣可避過

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情在國際間延燒，國內至今也確認42例確定病例，且有院內感染發生。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，觀察各國發展情況，加上無症狀感染者在國內外都有報告，雖然現在國內整體控制相對零星，但不會天真認為台灣就會避過，必須當作更嚴峻的情況做相關整備。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中今日在立法院接受立委詢問時回應，當然以長期來看，社區感染當然無法避免，整體來講，防疫政策是在跟時間賽跑，我們要避免大爆發，要用很精確的疫調來避免突然往上跳，像看到很多國家因為疏於防範，一旦潛入社區而沒有適當防護網，一下就往上跳，「不敢說曲線不再往上，但我們要讓他平穩，在控制之內。」

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下午指揮中心記者會進一步被問及「社區感染當然無法避免」，陳時中回應，觀察各國發展情況，加上無症狀感染者在國內外都有報告，雖然現在國內整體控制相對零星，但不會天真認為台灣就會避過，不會用避過的程度來準備，而是要當作更嚴峻的情況做相關整備。

另有專家質疑院內感染醫院屬於大通舖，醫事司司長石崇良回應，發生院內感染醫院實際去進行瞭解，感控措施落實分艙分流指導，還是會回過頭來釐清病房、病室差異，不是大通舖，是一間一間病室，病房區有20病室，一間最多4人；最多病人50人。

▲▼台灣目前確診42例。（圖／曾梓倩製）