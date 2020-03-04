中國將鼓勵企業出口「防護服」　稱供應已足夠保障需求

▲中國大陸稱自身防護服供應已足夠保障需求，鼓勵企業可按相應規範生產出口。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發，一時間防護服、消毒水、口罩等成為各國重點管制物資，但隨生產加速與疫情趨緩，大陸工信部官員今（4日）表示，防護服需求已從緊缺，轉為能夠滿足自身需求，由於目前疫情在全球多個國家出現，「我們鼓勵國內防護服生產企業積極對接國外需求，按相應標準規範生產出口。」

大陸國務院聯防聯控機制3月4日舉行發布會，工信部消費品工業司副司長曹學軍表示，隨防護服的產能快速增長，目前每日保障湖北地區防護服數量達到25萬件，連續十幾天超出湖北地區需求。

▲疫情延燒，連計程車司機也穿著防護服。（圖／路透社）

因此，曹學軍進一步指出，目前疫情在全球多個國家出現，防護服出現緊缺，由於中國是防護服生產大國，「我們鼓勵國內防護服生產企業積極對接國外需求，按相應標準規範生產出口」，為全球共同抗擊疫情作出貢獻。

但她也強調，對於防護服的生產供應，仍不能放鬆，因為雖然現在全國現存確診病例數下降，但疫情防控仍處於吃緊階段，在充分保障湖北需求的同時，還要兼顧全國其他地區需要。

在其他醫護設備方面，工信部裝備工業一司司長羅俊傑說，截至3月3號，政府重點監測的企業共為湖北、主要是武漢提供6.5萬台套醫療設備，其中無創呼吸機1.4萬台、有創呼吸機2900餘台、心電監護儀大概有15000餘台、呼吸濕化治療儀5000多台、醫用正壓呼吸器340台、移動DR160台、空氣消毒機1.5萬餘台。

他表示，這些設備供應，基本滿足了湖北前方防疫的需要，實現了武漢以及相關地市州標準範圍內的「應配盡配」。羅俊傑補充，當然這裡面也有個別的高端醫療設備，是透過在國內範圍調用，或是經由國際採購等方式予以補足。

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