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新冠肺炎疫情蔓延　台壽取消醫療險30天等待期限制

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▲▼防疫,人潮,口罩,街頭,鬧區,下班人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽祭出3大關懷保戶措施，特別取消30日疾病等待期限制。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情，台灣人壽今（4）日宣布，即日起新增保戶3大服務關懷措施，特別取消30天疾病等待期限制，民眾若確診即可獲得保障，同時為讓第一線的醫事人員安心工作，若於執行職務時確診感染新冠肺炎，將提供額外5萬元慰問金。

台灣人壽這次祭出3大關懷保護措施，首先是取消新冠肺炎30天疾病等待期的限制，只要保單生效日期在4月30日（含）之前的保戶，若投保後確診新冠肺炎者皆適用；第二，個人險保戶若為醫院或診所的醫事人員，於執行職務時，不幸確診感染新冠肺炎，額外提供5萬元一次性慰問金；第三，新增新冠肺炎確診保戶的房屋、汽車貸款本金利息也可緩繳3個月。

在疫情爆發之前，台灣人壽已提供續期保費及保單借款利息緩繳3個月，並設置單一窗口，受理辦理解約、保單借款、給付滿期金或還本金等服務，並通融得以傳真方式提出申請，同時也針對健康醫療險保戶如感染新冠肺炎申請理賠，包含1998年之前保單及其「法定傳染病」雖列為除外責任者，但仍予以給付被保險人，且被要求入住負壓隔離病房，也將比照加護病房住院項目賠付。

此外，台灣人壽現也提供網路投保、視訊生調及理賠申請，都可透過數位管道一指搞定。若需申請住院醫療理賠，在疫情期間可透過官網登入「龍e賠專區」，依線上導引填寫申請書，拍照上傳診斷證明書等應備文件影像，迅速完成理賠申請，30分鐘理賠金即可入帳，而在高雄榮總就醫的保戶，還可透過「eClaim理賠區塊鏈」平台，線上授權醫院以區塊鏈技術傳送就醫資料，不用再往返醫院開立診斷證明書。

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