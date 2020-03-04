山東獄警染病害200犯人確診　官方速鍘司法廳長等11人：思想麻痺！

▲山東任城監獄爆發新冠肺炎感染。（圖／任城監獄）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東省任城監獄上月爆出200多名犯人確診新冠肺炎，大陸中央為此特別派出調查組展開全面調查，確定監獄內的疫情是由染病的獄警帶入，傳染給獄內犯人。調查出爐後，紀檢監察機關也火速展開究責，山東省司法廳廳長在內的11人都被立案審查、調查、偵查，罪名包含玩忽職守、妨害傳染病防治罪等。

大陸中央政法委組成的調查組4日指出，任城監獄疫情事件是由1月21日從武漢自駕車到達山東濟寧的人員，傳染給監獄幹警、職工，進而造成部分幹警與罪犯感染。

▼武漢女子監獄也有數百人染病。（資料圖／翻攝北京日報）



調查組表示，任城監獄原領導班子沒有把習近平總書記重要指示和黨中央決策部署落實到行動上，官僚主義、形式主義嚴重，對監獄防控工作特殊性、複雜性、敏感性認識不足，思想麻痺、管理鬆懈，致使幹警、職工帶病入監、疫情迅速擴散。

調查組提到，山東省司法廳、監獄管理局作為上級主管部門，對任城監獄疫情防控工作督促指導不力，失察失職。

調查組強調，針對任城監獄原有關負責人及相關幹警職工在此次疫情事件中涉嫌玩忽職守、濫用職權、妨害傳染病防治等行為，建議相關紀檢監察機關和司法機關依紀依法處理。

▼湖北省委書記應勇前往武漢女子監獄視察。（圖／翻攝自湖北衛視）



調查組還說，任城監獄疫情事件的發生，反映出監獄管理同國家治理體系和治理能力現代化要求還有不小差距，「監獄管理部門應當吸取深刻教訓，舉一反三，樹立新時代監獄安全理念，把教育改造宗旨體現到刑罰執行工作中，進一步健全監獄監督管理體制機制，切實加強幹警隊伍建設，不斷提升監獄管理現代化水平。」

調查結果出爐後，山東省紀委監委、省委政法委也採取了行動，對包含山東省司法廳原黨委書記、廳長，山東省監獄管理局原黨委書記、第一政委解維俊在內的11人；檢察機關也對王文傑、劉葆善、鄧體賀等3名司法工作人員涉嫌玩忽職守罪等罪名立案偵查；公安機關對陳民華、任城監獄職工戴光輝涉嫌妨害傳染病防治罪 案偵查。