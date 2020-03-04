亞馬遜又中鏢！西雅圖辦公室員工染新冠肺炎　累積至少3員工確診

▲亞馬遜至少有3名員工確診新冠肺炎 。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）證實，其位於華盛頓州西雅圖「亞馬遜巴西辦公室」的一名員工，確認感染新冠肺炎，目前該名員工已再加進行隔離。

美國新冠肺炎確診案例達106例，其中華盛頓州發生至少19例，9人染疫死亡，讓該州成為美國疫情最嚴重的地區。根據CNBC報導指出，亞馬遜位在西雅圖的「亞馬遜巴西辦公室」（Amazon’s Brazil office）也有一名員工確診；亞馬遜指出，該名員工自上月25日返家出現不適後，就沒有進過辦公室。

目前亞馬遜已通知所有曾與該名病患接觸過的員工，且評估過後確定，與該名病患若無密切接觸，感染的風險就不高，「我們仍要求出現症狀的員工留在家中，並尋求適當的醫療協助。」

亞馬遜發言人佩萊特（Dan Perlet）2日也證實，義大利米蘭的辦公室有2名員工遭感染，已於2月28日告知員工停止在美國境內外的不必要旅行，同時亦將部分招聘面試改為視訊進行。

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