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美醫院6死！營養師震驚「醫護人員不戴口罩」　嘆：台灣人很幸福

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▲▼美國華盛頓州柯克蘭「常春醫療中心」（EvergreenHealth Medical Center）發生確診病患死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲「常春醫療中心」（EvergreenHealth Medical Center）。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國確診新冠肺炎（COVID-19）病例數來到105人，其中6死發生在華盛頓州金郡柯克蘭的「常春醫療中心」（EvergreenHealth）。來自台灣的營養師孫志銘就在這家醫院工作，他今（3）日分享裡面的情況，直呼防疫舉措出現嚴重漏洞，包括主管沒有強制人員戴口罩，甚至有同事叫他可以拿下口罩，擔憂他會引起他人恐慌。

孫志銘向《ETtoday新聞雲》說明，目前他在EvergreenHealth醫院擔任營養師與糖尿病衛教師。美媒指出，美國的6名確診患者都在EvergreenHealth醫院死亡。然而，本該上緊發條的醫院，孫志銘卻觀察到種種誇張的現象，他上月28日得知有確診病患過世，原以為這周上班會看見大家穿著防護衣，然而早上進入醫院後，就看到有人在公共區域沒戴口罩。

另一名同事進到辦公室後，詢問孫志銘為何要戴口罩，是否身體不舒服。孫志銘則回答院內太危險，最好戴上口罩保護自己，沒想到對方卻說，「我們都是健康人染病毒機會很小，況且我們辦公室這麼小，就算真的怎麼樣你也躲不掉。」

讓孫志銘更驚訝的是，第二位同事後來也詢問他是否生病，不然為何戴著口罩；而這名同事曾接觸一名病人，死後才驗出為陽性，儘管她曾跟病人接觸，卻似乎不擔心，反而說她沒有慢性疾病，所以不會擔憂自己感染，她還建議孫志銘最好拿下口罩，避免引起他人恐慌。

事實上，根據孫志銘的說法，醫院的政策並沒有統一，進到病房樓層要不要戴口罩，主管回覆「有疑慮就戴」，而同事詢問曾跟確診病人接觸，是否要採舉防護措施時，主管則說會有專人確認她的健康史，若有發燒、感冒等症狀可至檢驗站進行初步篩檢，沒有的話就不用。

▲▼美國華盛頓州柯克蘭「常春醫療中心」（EvergreenHealth Medical Center）與生命照護中心（LifeCare Center）的距離。（圖／翻攝自google map）

▲「常春醫療中心」與「生命照護中心」的距離。（圖／翻攝自google map）

孫志銘在臉書寫道，「後來那個勸我不要戴口罩的同事今天要去加護病房照顧病人，我說你去加護病房不用戴口罩嗎？她說『我沒打算戴，反正病人通通都在隔離病房裡，如果真的要戴就看主治醫師的決定，如果主治醫師要我們戴我就會戴。』」

「要不是親眼所見我真的很難想像美國人真的不曉得這件事情的嚴重性！」孫志銘指出，就連要去加護病房的同事也不打算戴口罩，理由是病人都會在隔離病房內，主治醫師要求的話才要戴。他訝異發現，院內已經發生死亡病例，卻只有差不多四分之一的醫療人員戴上口罩。

▲▼柯克蘭生活護理中心（Life Care Center of Kirkland）／美國華盛頓州金郡城市柯克蘭的一家療養院進行封院。（圖／路透）

▲「生命照護中心」。（圖／路透）

孫志銘最後表示，台灣人其實很幸福，因為美國疾病管制與預防中心（CDC）建議健康的大眾不應戴口罩，「我現在只能自求多福，明後天不用上班，這兩週是關鍵點，不知道防疫日記會不會有續集，知道的是全美的病例只會越來越多，越來越嚴重！」

據了解，華盛頓州有6名新冠肺炎確診患者死亡，金郡的5例死亡中，其中有4例都跟照護中心Life Care Center of Kirkland有關。Life Care Center of Kirkland為護理之家，跟EvergreenHealth醫院是不同的機構，由於兩處距離相近，護理之家會把病人送往後者的醫院。

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