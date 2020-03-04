支持高鐵清明連假停賣自由座　林佳龍：交部也超前部署擬「分區辦公」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍今（4）日上午出席立法院交通委員會，針對防疫問題，他表示，交通部已經超前部署，已規劃好分區辦公，會採取分組方式進行，未來必要時候，可以用視訊會議來達到效果。

針對清明連假國內各項大眾運輸防疫部分，林佳龍說，清明往返國內或是兩岸之間的國人相當多，因此最近也推出機場防疫車隊，希望能有效管控入境旅客，特別是來自於中港澳、韓國、義大利、伊朗等疫情嚴重區域的民眾。

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林佳龍表示，該些國家入境旅客，除了要填寫健康聲明卡跟居家檢疫通知書外，交通部也安排防疫車隊，讓他們能夠在最安全、快速狀況下，返家進行居家檢疫。

▲機場防疫車隊3/4上路，專載居家檢疫者。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

國內大眾運輸部分，林佳龍說，目前運量已比平常減少2-3成之多，尤其是國道客運；對於大眾運輸防疫，他支持高鐵公司將自由座改成全對號，因為實名制會有購票紀錄。

林佳龍表示，民眾為了要快速返鄉或者回來工作，尖峰時間自由座可能會有相當多站票，他支持高鐵政策。另外，台鐵也會有相對應的方式做好人流管理，他說，在尖峰時間大量人流進出的時候，一定要做好更嚴格的防疫工作。