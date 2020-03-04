17億公升油庫離機場跑道290公尺！環團喊話林佳龍：不只爆炸這麼簡單

▲環團呼籲環評審查航空城計畫不要打假球。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

航空城計畫今（4日）下午將在環保署召開桃園機場第三跑道環評第3次專案小組審查。環團上午先到環署抗議，該案不僅環評未審查完竣先徵收，北側中油沙崙油庫緊鄰第三跑道邊界約290公尺，本來可能沒事結果恐變成大事，除攸關人命，對國家經濟更是一大衝擊。

環境法律人協會專員徐孟平說明，油庫儲油量高達17億公升，相當於屏東牡丹水庫的蓄水量，關係到中油近1/3的煉能及北台灣油料供應，對台灣的供油系統及油品安全存量有相當影響力。交通部公布跑道主方案後，飛機失事、意外撞擊油庫的風險就經常是討論重點，因1998年大園空難失事地點就在第三跑道預定地附近。

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徐孟平表示，飛機起降對油庫安全風險，機場公司也僅提出碰撞機率小於107，及說明制式的災防應變計畫，未就發生災害情境下的影響範圍及程度進行分析，更沒相對應的應變措施。

▲單信瑜認為，該案影響不是只有飛機墜毀跟油庫爆炸這麼簡單。（圖／記者許展溢攝）

風險管理專家、台灣防災產業協會監事單信瑜說，只看到機場公司拿國際上機場發生事故頻率數字，沒看到實際評估過程，若是單一飛安事件就算，畢竟現在機場離油庫很近，距離近到超乎一般人所想像，過去飛機滑出跑道2、3百公尺不會有影響，飛機也沒事，但這些都沒被列入重大飛安事件統計。

單信瑜說，油庫太近隨便挖一下就不得了，從本來沒事，小事再變大事，情境分析都沒有在環評被看到，從風險管理角度是無法被接受。跑道擴建後沒完整討論，影響不是只有飛機墜毀跟油庫爆炸這麼簡單，油庫起火跟爆炸涉及更多傷亡外，油庫負責條鏈供油，後續油庫炸了，也不用營運，還會對國內經濟衝擊。

▲許博任說，本案環評有很多違法之處。（圖／記者許展溢攝）

單信瑜反問，若今天是中油公司要興建儲油油庫，會選擇將儲油量高達17億公升的油庫場址選在距離飛機跑道僅350公尺的區位？並強調知道或許很難要求放進環評，但是該案就是會影響，無論如何得在環評範疇界定給交代，而不是呼攏就過去，否則油庫跟跑道距離從1500公尺以上拉到這麼近，難道沒影響？

環境權保障基金會研究員許博任說，本案環評有很多違法之處，關於爆炸、化學災害、土地利用限制、居民生活型態及產業經濟結構等音子之「影響」。尤其未環評就徵收，根據交通部及桃園市政府送審的資料，此案徵收範圍達2599公頃，共5依法個案政環評，目前僅進行第三跑道和機場設施723 公頃個案環評，政府應補齊環評程序。

▲環團指出，沙崙油庫距離第三跑道邊界約290公尺。（圖／記者許展溢攝）

環團最後和當地居民齊喊「環評未完備、不得作徵收」，呼籲環委應就社會影響評估，喊話交通部長林佳龍和桃園市長鄭文燦，不要重演國民黨未環評先徵收爭議，更別給環保署那麼大的壓力。