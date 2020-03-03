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航空業「雪崩」！工會喊話以不裁員為前提　華航、長榮回應了

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▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲受到疫情影響，航空業航班、旅客人數雪崩式下滑。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，航空業首當其衝，航班數及旅客人數皆有明顯下滑，甚至比2003年SARS疫情爆發時更為嚴峻。航空相關工會今（3）日出面喊話，希望以「不裁員」為前提，對此，華航、長榮航空也做出回應。

行政院於2月27日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，交通部將以補貼航空業者（包含民用航空運輸業及普通航空業）及機場業者（包含機場內商業服務設施業者、地勤業及空廚業等）之降落費、土地、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫使用費及權利金等方式，依照運量減少幅度予以補貼，金額近42.9億元，另外有防疫用品所需經費約5.7億元。

請繼續往下閱讀...

中華民國全國航空業總工會及桃園市產業總工會今日舉辦記者會，會中表示，這對航空業來說仍恐猶有不足，台北市航空運輸商業同業公會也提出希望再爭取紓困貸款，以支持航空業營運。

▲▼航空相關工會呼籲企業以不裁員為前提。（圖／工會提供）

▲航空相關工會呼籲企業拿政府紓困，以不裁員為前提，保障勞工權益。（圖／中華民國全國航空業總工會提供）

工會也呼籲，政府與相關業者應優先保障員工工作權，以「不裁員」為前提申請政府紓困補助及貸款，避免造成社會動盪與不安。另外，也盼政府儘速通過受到最嚴重衝擊的航空業相關紓困貸款優惠，包含「貸款本金展延」與「利息減免補貼」，也強調航空業者如有任何勞動條件變更事項，應儘速與工會協商，達成勞資共識。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮表示，請全體同仁做好大環境對於航空業不利的諸多準備，於減班時期合理排休、儲備戰力、共體時艱。（圖／記者李毓康攝）

對此，長榮航空表示，航空產業受到新冠肺炎影響甚鉅，衝擊營運，亟需政府協助提供紓困。目前現階段著重於做好各項防疫措施，以維持航班正常運作，但為了公司的長期營運，也請全體同仁做好大環境對於航空業不利的諸多準備，於減班時期合理排休、儲備戰力、共體時艱，度過此段非常時期。

這次疫情衝擊，需要全體員工上下一心共度難關，長榮強調，希望桃空職工勿以勞裁案等因素施壓及關說立委阻擋紓困案，忽視其他員工生計，對公司營運造成更大的影響。

▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航,B737-800。（圖／記者李毓康攝）

▲華航表示，已研擬相關應變措施，希望降低營運衝擊。（圖／記者李毓康攝）

華航則表示，因應新冠肺炎疫情對營運之影響，已研擬相關應變措施，也邀集企業工會代表進行說明，期能在兼顧員工工作權下，降低營運衝擊。相關因應方案，將持續與企業工會溝通。

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