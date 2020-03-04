健康的人不戴口罩要改？蘇貞昌秒說服賴士葆　「你還是順時中比較好啦！」

▲衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌3日赴立院報告紓困案特別條例預算，國民黨立委賴士葆針對口罩政策提出質疑，「健康的人不用戴口罩」已經不合時宜？蘇貞昌說，「嘸啦！不是健康的人整天都戴口罩，不然你現在怎麼沒有戴口罩？」

賴士葆表示，有專家表示新冠肺炎疫情在世界各國大爆發，政府呼籲健康的人不用戴口罩必須要改變，因此要求要整口罩政策。

蘇貞昌回應，口罩政策一直都只有一個，讓大家都買的到口罩不要亂，還有健康的人不戴口罩，留給需要的人，但賴士葆追問，那現在專家就說健康的人也要戴口罩啊，蘇貞昌就說，「嘸啦！嘸啦！嘸嘸嘸，不是健康的人整天都戴口罩，不然你現在怎麼沒有戴口罩？」

賴士葆當場愣了一下，又馬上回應「阿現在在這就不用戴啊！」蘇貞昌也補充，是啦！還有生病的人，有狀況的人要戴口罩，甚至不要出門，進出醫院密閉空間場所也要戴口罩。

對於戴口罩政策是否需要改變，衛福部長陳時中說明，基本上大方向沒有變，主要是處所密切接觸的情況來判斷，健康的人在通風良好的地方，是不用戴啦，但是密切的集會、搭飛機、疫區就必須要戴。

蘇貞昌也補充，若有疑慮戴口罩的條件可以變嚴格，不過總體政策沒變，更幽默的告訴賴士葆「這個你還是要順時中比較好」，現場一片笑聲，賴士葆說，「賀啦賀啦，順時中順時中，所以我健康我戴口罩也沒關係吧？我自己決定就好。」

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

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