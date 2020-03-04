大邱返台女童施打疫苗遭拒！黃偉哲PO影片力挺醫院防疫…網讚爆：市長好帥

▲台南市長黃偉哲發影片力挺大醫院防疫，網友讚爆。（圖／翻攝臉書）

記者林悅、徐愷昕／綜合報導

台南1名女子2月25日攜14個月大女兒從韓國大邱返台，被要求自我健康管理14天，因女兒原定施打德國麻疹與水痘疫苗已延遲近3個月，連跑成大等3家醫院要求施打被拒，抱怨女兒如同「醫療人球」。對此，台南衛生局3日澄清後，市長黃偉哲也於臉書發影片，表示力挺醫院全力防疫，此貼文一出，瞬間引發網友熱議，大家紛紛大讚市長的霸氣作為。

對於1名媽媽從韓國大邱回台要帶女兒至大醫院打疫苗遭拒一事，台南市衛生局3日鄭重澄清，因應國際新冠肺炎疫情日益嚴峻，醫院執行感染管制措施，拒絕自我健康管理14天內之幼兒童施打疫苗，並無不妥。

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台南市長黃偉哲也於臉書發影片支持醫院做法，並表示目前各大型醫院都在全力做防疫整備，有預防針接種需要的民眾可以到衛生所或診所施打。該名女子向衛生局提出申訴時並不接受勸導，並表示她過兩天就要出國，堅持女兒一定要到大醫院施打預防針才行，其不願意配合防疫措施的行徑，他表示非常遺憾，也為辛苦的醫護人員抱屈，呼籲全民一起配合防疫，確保防疫不會出現破口，較不相關的輕症或是預防針接種，盡量到診所或衛生所，透過醫療分級減輕大型醫療院所的負擔。

影片一發出，截至目前已累積6萬人次觀看，8百多人轉發分享，網友紛紛於底下留言，「 謝謝市長的維護」、「說得太好了，謝謝市長支持大醫院與基層醫療的防疫措施」、「偉哲好帥哦！」、「這些話公正又帥氣！激賞！」、「市長講這話的魄力，比我兒子考一百分還要感動」，認為黃偉哲霸氣發言、力挺第一線醫護人員實在超級棒。

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