學者曝交部8億觀光人才培訓盲點　一家旅行社恐怕連一個名額都沒有

▲交通部投入8億協助旅行業人才培訓，學者認為應該要擴大辦理。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊旅行業，交通部投入8億元協助旅行業人才培訓，有學者就說，雖然8億元數目聽起來很大，但培訓費用換算下去，最多也僅能有3萬2千多人受惠，「一間旅行社能不能分到一個名額都不知道」，屆時名額這麼少，要怎麼分配又會是另一個問題。但也有學者認為，這可以讓旅行業留下種子人才，疫情過後更有助於復甦。

交通部日前公布《協助重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點》，只要是合法的旅行業、旅館業、民宿業、觀光遊樂業、三年內接受觀光局委託辦理的導遊或領隊、遊覽車業、小客車租賃業、計程車業，均適用該要點。參與培訓人員可依照實際參訓時數申請補助，每人每小時可補158元的轉型培訓費，每月補助時數上限為120小時。而辦理培訓課程的單位，每次申請補助上限則為300萬元。

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▲林佳龍呼籲，旅行業者可趁機轉型。（圖／記者湯興漢攝）

不過，台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽認為，8億元數字看起來多，但換算下來，全台相關旅行業分下去，一家能不能有一個名額都不知道。他說，以一梯次100人計算，上課補助一人約近2萬，再加上老師鐘點費、場地費、教材費等等，課程至少要上15天，一梯次的費用就高達250萬，換算最多僅能約3萬2千多人受惠。

李奇嶽說，光旅行社從業人員就好幾萬人，分一分這8億夠嗎？而且名額就這麼少，到時候怎麼分配名額都不知道，以這樣的規模來看，若無法落實在全台旅行業上，有些業者反而乾脆會讓員工走非自願離職程序，把資遣費發一發就好。他說，現在疫情還在延燒，旅行社大多還能硬撐到上半年，但若疫情遲遲未有減緩跡象，下半年就會爆發倒閉、資遣潮。

▲黃正聰認為，若企業申請人才培訓很踴躍，政府應該考慮擴大規模辦理，把失業救濟金的部分提早用在人才培訓上。（圖／記者蔡玟君攝）

但靜宜大學觀光系副教授黃正聰則有不一樣的看法，他說，導遊、領隊雖然人數多，但因是由公協會協助提案，預估可能佔總比例不到一成，不會吃掉太多預算，基本上預算會多落在旅行社上。預估可受惠的3萬多人，以旅行社、飯店、民宿來看，一家要有一個名額應是有可能的。

黃正聰表示，現在旅行社出國的單可能剩一成都不到，員工大致上都還在忙著處理退團、退費等問題，但很快的這些事做完之後，員工沒事做了，老闆就可能會開始資遣員工。因此，這個補助確實能讓老闆留下1、2個種子人才，把值得留下的員工送去受訓，作為疫情過了之後的復甦力量。

他也建議，如果很多企業都提出要申請人才培訓，政府應該考慮是否擴大規模辦理，把失業救濟金的部分提早用在培訓，讓更多員工能不被裁員，繼續留在旅遊業。