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國民黨主席補選激戰「台北、彰化」　 鍾小平挺郝龍斌：勝負有3個關鍵

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▲▼鍾小平專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾小平。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨主席補選在3月7日舉行投票，立委江啟臣、前副主席郝龍斌新舊世代的兩強相爭，結果即將揭曉。台北市議員鍾小平分析，這場選舉勝負有三個因素，包括確保中華民國的主權獨立、黃復興投票傾向，以及基層黨代表、里長的力量，他更預料台北市、彰化縣將成為激戰區。

鍾小平3日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，此次的國民黨主席補選，哪一個候選人能夠捍衛黨綱以及中華民國國格，「可以跟中國大陸相處，也可以對等尊嚴，也可以說NO」，這次總統輸這麼多，就是整個黨的走向「紅統化」，因此，確保中華民國的主權獨立，以及兩岸對等尊嚴是江、郝對決的第一重點。

鍾小平接著說，第二個勝負因素是黃復興投票的傾象，「我相信黃復興應該郝龍斌多一些」。第三個因素是基層黨代表、里長，這些基層力量，誰能夠動員投票。

鍾小平也預估，最後勝負大概郝龍斌、江啟臣票數6比4，總共有35萬左右黨員，大概會投出10萬票，郝龍斌6萬，江啟臣4萬，是比較合理的估計。

他認為，台北市、彰化縣將成為激戰地區，江啟臣在台北市的操盤手是國民黨中央委員連勝文，以及連系北市議員徐弘庭等人；郝龍斌則有立委賴士葆、費鴻泰的幫忙，「這是我們的強項，台北市要多贏一點，要能夠抵銷彰化」。

不過，鍾小平也說，江啟臣在彰化有新科立委謝衣鳳家族，謝衣鳳以前是吳敦義選主席的特助，他們有非常多的黨員，基層也有強勁實力，「彰化我們要小輸為贏，台北要多贏一點」。

談到兩岸論述部分，鍾小平指出，郝龍斌的主張是，中國國民黨不可以改名字，江啟臣的主張是可以調整名字，但他認為，重點不是調整名字，中國國民黨變成國民黨，或是改成台灣國民黨，「我們是反對的」，重點不是拿掉中國兩個字，「因為2018選舉我們贏了15縣市，也叫中國國民黨，沒有拿掉中國或是改成台灣國民黨啊！」

▲▼郝龍斌出席前立委呂學樟新書發表會、堵訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

面對青壯派力主改革，掀起世代交替聲浪，鍾小平表示，「對方提出世代交替，郝龍斌提出世代合作」，但年齡不是最重要的問題，他相信郝龍斌當主席是比較適合的，因為「他比較鎮得住」，面對32席的中常委、15席的縣市長，以及38席的立院黨團立委，「我相信只有郝龍斌的厚度，當過代理主席、當過副主席、當過8年的台北市長，以及他的經歷，比較能夠協調」，他的資歷比較「厚」。

對於郝龍斌要如何回應改革，鍾小平指出，郝龍斌有提到拔擢年輕人，「為什麼年輕人不投國民黨？我覺得不奇怪啊」，因為年輕人的經濟權、生存權問題，以前年輕的努力大家都有成就，現在年輕人努力沒有希望；再來是參政權，讓年輕的平民二代能夠拔擢，不在黨內被打壓，能夠培養他們，而後有耳目一新的下一次市議員甚至是立委人選。

鍾小平說，國民黨一定要推出公宅，讓年輕人都買得起房子，都敢生孩子，養得起孩子這次看得很清楚，「年輕人比任何年紀都重視中華民國的主權」，郝龍斌講的很清楚是「對等尊嚴」，「我們願意跟大陸好好往來，可是你硬要把我們併吞，變成你們的一部份，然後九二共識變成一國兩制，那暫時不往來」。

鍾小平說，挽回年輕人的心是「國民黨刻不容緩的事」，如果郝龍斌能當選，他也會支持郝龍斌推動這些要務。

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