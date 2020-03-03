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全台第150座「玉山圖書館」落成啟用　台南博愛國小歡喜揭牌

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▲台南博愛國小「玉山圖書館」落成啟用正式揭牌，台南市長黃偉哲等人，與全校師生歡喜迎接這座多功能的圖書館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南博愛國小「玉山圖書館」落成啟用正式揭牌，台南市長黃偉哲等人，與全校師生歡喜迎接這座多功能的圖書館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

結合英語教學特色的台南市博愛國小玉山圖書館落成啟用，台南市長黃偉哲3日與家長會會長陳立偉、玉山銀行董事長曾國烈，以及關心地方教育的議員曾培雅、蔡筱薇、蔡旺詮等人，一同為台南第10座（全國第150座）的玉山圖書館揭牌見證。

▲台南博愛國小「玉山圖書館」落成啟用正式揭牌，台南市長黃偉哲等人，與全校師生歡喜迎接這座多功能的圖書館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲還親頒發感謝狀致意，與全校師生歡喜迎接這座多功能的圖書館，未來也樂於和前來英語村遊學體驗的各校學生共享資源。黃偉哲表示，台南學童書籍的借閱率在所有學校的評比中是排名前段班的，而英語教學在六都中更是排名第2，僅次於台北市，今日全國第150座玉山圖書館啟用所在的博愛國小，便是在台南小學全英語教學推動成效非常好的示範。

黃偉哲說，感謝玉山銀行這樣具有社會責任和關注教育的企業，在全台灣及台南不分偏鄉或都會區的小學圖書館捐建，讓許多國小校園的英語學習環境更加精進，同時也增進學童的閱讀能力，有效提升孩子學習的興趣和能力。

黃偉哲肯定玉山志工基金會，將這麼好的社會資源挹注給該國小，擴大服務範圍造福更多學子，意義非凡，特別是博愛國小曾於2017年代表台南市參加並榮獲教育部教學卓越金質獎，也是台南唯一設置的國際英語村，推動英語教學不遺餘力，優質的閱讀環境可以讓孩子「樂讀、悅讀」，閱讀力的提升更有助於強化學生未來的競爭力。

▲台南博愛國小「玉山圖書館」落成啟用正式揭牌，台南市長黃偉哲等人，與全校師生歡喜迎接這座多功能的圖書館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，期待博愛國小在既有的教學金質獎的基礎之上，善用玉山圖書館，透過高品質的閱讀環境，鏈結國際英語村教育資源，點燃學習的無限可能。

玉山銀行董事長曾國烈表示，自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，結合志工及世界卡友的愛心捐助，在偏遠地區或資源缺乏的國小捐建圖書館，深入瞭解博愛國小的團隊在閱讀教育的推動很用心，且有改善閱讀空間的需求，因此基金會決定捐建台南市的第10座「玉山圖書館」，在規劃與設計上，結合英語村和東安坊文化園區特色，讓每座圖書館都有其獨特性與在地連結。

▲台南博愛國小「玉山圖書館」落成啟用正式揭牌，台南市長黃偉哲等人，與全校師生歡喜迎接這座多功能的圖書館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

博愛國小校長張慧芬表示，玉山圖書館未來將結合校內英語教學特色、「行動英閱繪」、MSSR晨讀活動、閱讀九宮格及VIP卡等各項閱讀活動，除了提升學生閱讀力之外，更要讓學生學習感恩與惜福；館內的資源不只提供該校師生閱讀使用，各校前來英語村遊學體驗的學生也能共享。

此次配合新的圖書館喬遷，博愛國小規劃了圖書志工，以及一到六年級和幼兒園全校師生進行「人龍接力用愛傳遞希望」，將圖書館的書籍藉由每一雙手接力傳遞到新的玉山圖書館，讓學童體驗與見證歷史並感受新舊傳承的喜悅和意義。

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