感染科醫師下班後先洗澡防疫　孩子「3關鍵點」必洗手

圖文／CTWANT



總算等到開學，卻也出現台灣首位小學生新冠肺炎（COVID-19）確診案例，頓時讓家長陷入驚恐之中，紛紛大陣仗備戰，而家有幼童的第一線醫護人員又是如何防疫呢？亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師有兩個分別10歲、6歲的孩子，「為了保護家人健康，我回家就會立刻換掉全身衣物，避免把病菌帶回家。」楊家瑞說，與其花時間噴灑酒精、次氯酸水消毒，不如就直接換下衣物去洗澡，再換上居家服，這樣才能真正守護家人健康。

由於目前台灣尚未進入社區傳播的階段，所以楊家瑞與家人目前仍以流感規格防疫。「唯一的差別就是我會叮嚀孩子多洗手，只要我有注意到孩子需要洗手，就會一直不停叮嚀它們去洗手，尤其是觸摸外面公共物品如門把、回家後、用餐前，這3個關鍵時機點，我一定要求孩子徹底洗手，因為這是最容易把病毒送進體內的時候。」

▲亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師認為，目前尚未進入社區傳播階段，採取流感規格的防疫措施即可，他常叮嚀病患戴口罩就是基本措施之一。（圖／楊家瑞醫師提供）

至於口罩，楊家瑞還是會讓孩子戴口罩上學，但認為孩子正確配戴的機率很小，不如避免跟人過於靠近接觸，尤其飛沫傳染最遠可達2公尺，所以就算是戶外的大型集會如燈會，最好還是避免參加，而進入密閉空間就一定要戴上口罩。

不同於許多家長紛紛停止孩子的才藝課，楊家瑞還是讓孩子維持正常的生活作息，但如果有感冒症狀，例如咳嗽、流鼻水，他就一定會讓孩子在家休養，既然生病就不要到處趴趴走。「開學後當然也是這樣，生病的人就要留在家中休息，這樣就能降低校園的病毒量，減少感染機會。」

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