總統府拚防疫上緊發條　陳菊下達3指示！

▲陳菊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，總統府秘書長陳菊3日下達3指示，一、進府的員工和賓客都要測量體溫；二、防疫期間總統府同仁避免出國；三、妥善準備第15任總統副總統就職工作。

陳菊在臉書表示，總統府是總統、副總統處理國事的辦公場所，因應當前新冠肺炎的疫情，她今天在總統府的府務會議，再次提醒全府同仁，務必做好防疫工作。

陳菊首先指出，目前總統府已實施進府的員工和賓客都要測量體溫，也在入口處提供乾洗手消毒殺菌；其次，針對總統府同仁出國差旅的部分，除了本來出境就需申請審核的涉密人員，也請各單位主管向同仁宣導防疫期間盡量避免出國，如本人或家屬到過高風險地區應即時回報，同時也請各單位妥善準備倘若疫情升溫時必要的分區、分組辦公等人力調度的規劃。

陳菊提到，她也指示同仁，雖然520總統就職活動目前已經暫停籌辦，但就職典禮、網站更新、卸任副總統禮遇及新任副總統的辦公室籌備等必要的幕僚事務，仍應妥善規劃準備，做好第15任總統、副總統的就職工作。

陳菊提及，會議最後，特別拜託兩位副秘書長及全府同仁，一定要合作協力做好防疫及每項府務工作，讓總統放心為大家打拚國事，更讓國人可以感受政府的用心，安心生活。