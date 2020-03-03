多明尼加首例確診＋當地示威抗議　外交部呼籲國人注意安全

▲美洲中部墨西哥出現疫情，東邊海島國家多明尼加也出現首例確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

多明尼加出現首例「新型冠狀病毒」確診病例，另因日前地方選舉中止造成部分地區民眾示威抗議活動，外交部呼籲，請赴多國旅遊國人注意疫情發展及人身安全。

外交部表示，多國衛生部1日證實第一起境外移入新型冠狀病毒確診病例，目前多國政府為防範疫情擴散，已取消義大利米蘭至多明尼加直航班機；此項措施暫將維持30日；另外，多國上月16日舉行地方選舉，因投票系統故障，該國中選會宣布中止選舉，造成多京(中選會、國旗廣場)及北部大城Santiago市等地區民眾展開示威抗議活動，建議近期將前往或已在多國之國人應隨時注意情勢發展，以確保自身安全。

外交部建議，已規劃前往多國旅遊或經商之國人注意多國採行之新措施，以免發生無法入境多國的情形，若在多國境內遇急難需要協助，請即撥打我駐美國邁阿密辦事處緊急聯絡電話：+1-786-253-7332，或撥打我駐瓜地馬拉大使館緊急聯絡電話:+502-5202-5920；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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