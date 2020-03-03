遭指與中央不同調！　北市衛生局急喊冤：並無「逆時中」情事

▲指揮官陳時中也表態暫時不擴大追查非法看護。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

一名非法外籍看護確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表態暫時不擴大追查非法看護，但台北市衛生局卻發電函給醫院，強調一旦發現非法看護，要通報移民署，造外界認為故意「逆時中」。對此，北市衛生局今（3）日緊急澄清「一切均遵照中央指示，並無逆時中情事。」

中央流行疫情指揮中心日前公布，有非法外籍看護工確診武漢肺炎一事，北市衛生局也發電函要求醫院通報。衛生局醫事科科長何叔安指出，在2/28收到衛福部LINE訊息通知，要求各縣市衛生局協助轉達所轄醫院，對病人自聘的外籍照護員應採取以下措施，加強管理「1.造冊管理，含姓名、居留證或護照、住址等。2.護理站每日發給每人一片口罩。3.每天量測體溫，有異常或有呼吸道症狀，要求家屬安排就醫，院方列管追蹤。4.要求全時配戴口罩及遵守洗手五時機。5.如發現沒有合法證件者，應通報移民署處理。

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何叔安表示，衛生局收到中央上述LINE通知後於2/28以電子郵件轉知醫院窗口，而在228連假過後，於3/2除轉述上開訊息，也依衛福部來文，要求各醫院完成自評事項，一切均遵照中央指示，並無逆時中情事。

何叔安也強調，未來中央流行疫情指揮中心如有最新指示，衛生局均將配合辦理，並無媒體所言，與中央不同調，後續亦將配合中央指示，調整相關防疫作為。