看準汽機車考照要先過這關　監理所長投資體檢診所狠撈駕駛130萬元

▲汽機車駕駛考照換照前要接受身體檢查，台北市區監理所所長疑因看到其中利益投資健檢診所賺錢。（示意圖與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市區監理所所長袁國治，涉嫌利用職務之便，授權自己投資的體檢診所，代辦汽機車考、換車體檢業務，2018年至今分紅獲利約130萬元，另外又私下收受停車場業者賄賂約9萬元，涉嫌圖利、貪污等罪，台北地檢署3日指揮廉政署兵分16路，搜索監理所等地點，並以被告身分約談袁等7人到案。

檢廉接獲情資，曾任公路總局專門委員、秘書室主任的袁國治，在2018年間，和黃姓、李姓合夥投資士林承德診所，在由袁國治以監理所長的職務權力，授權診所代辦一般汽機車駕照及職業駕照體檢，以及職業駕照審驗及75歲以上駕照換領考領的認知功能測驗。

▲袁國治涉貪污等罪遭約談。（圖／翻攝台北市區監理所網站）

雖然這項體檢代辦業務不是獨家授權，但是士林承德診所就開設在承德路上的士林監理站附近，有駕駛需要的話，很容易就會直接走路去診所付費體檢，袁從營業所得中，依投資比例獲得分紅約130萬元，涉嫌利用授權代辦業務圖利自己。

此外，1名王姓停車場業者，為了確保能在台北、新北、桃園等地承租的土地，能順利取得停車場設置許可，也在2018年間，塞了約9萬元紅包給袁，檢廉蒐證後認為，袁此部分犯行涉嫌《貪污治罪條例》中的職務上收賄罪，因此鎖定位於八德路上的台北市區監理所等地展開搜索約談。

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