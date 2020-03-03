保六常訓3000公尺後4天病逝　解剖驚見腸腎壞死！遺孀控總隊長過失致死

▲保六前總隊長張傳忠因部屬跑完3000公尺常訓後4天病逝，挨告過失致死罪嫌。（圖為資料照／記者陳家祥攝）

記者劉昌松／台北報導

內政部警政署保安警察第六總隊去年舉辦3000公尺常訓測驗，吳姓警員參加後肚子感覺不舒服，2度就診求醫，仍在4天後病逝，遺孀認為是保六在32度高溫下舉行常訓導致不幸，但台北地檢署調查後，以無證據可證明因果關係等理由，處分不起訴當時的保六總隊長張傳忠等6名警官。

吳姓警員是在2018年5月13日下午，和隊員們一起在台北市的中正紀念堂，參加保六當年度上半年常訓測試，吳警跑完3000公尺後，沒有特別反應身體不適，正常下班回家後，隔天凌晨就因感覺不舒服到台大掛急診，返家稍微休養後，15日再到北醫就診，醫生檢腸、腎有發炎情形，安排住院後仍因病情直轉直下，17日不幸病逝。

法醫解剖發現，沒有特殊病史的吳警，是死於腸子急性壞死性發炎等病症，家屬質疑，保六選在容易出現高溫的5月間舉辦常訓，導致吳警死亡，控告總隊長張傳忠等6名警官涉嫌過失致死，但檢察官調查警方的常訓規範，並沒有特別規定什麼時候不能辦常訓，而吳警是在3000公尺測試後超過4天病逝，無法證明2者的因果關係，因此處分不起訴。

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