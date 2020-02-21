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未戴口罩、欠費硬要掛號　老番顛大鬧診所…嗆警：我以前跟著老蔣

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記者陳豐德／新北報導

新北市蘇姓男子19日到新莊區中和街一家中醫診所，卻不依照診所規定配戴口罩，甚至上次看診時沒結清款項，無法過卡完成掛號，蘇男氣急敗壞地大聲咆哮護理人員，甚至拍打櫃台嗆聲，警方獲報到場後，發現蘇男全身酒味，安撫其情緒並與診所協調後，診所同意讓蘇男掛號看診，而診所也不願追究其行為。

▲▼蘇姓男子大鬧新莊中醫診所，還嗆說自己以前跟著老蔣。（圖／翻攝自我是新莊人）

▲蘇姓男子大鬧新莊中醫診所，還嗆說自己以前跟著老蔣。（圖／翻攝自我是新莊人）

現場有民眾目擊拍下影片PO上臉書社團「愛新莊我是新莊人」，並表示19日晚間8點蘇男（79歲）在櫃台很不配合，一開始沒戴口罩，櫃台小姐表示按規定得戴口罩才能看診，蘇男起先回嗆「我就沒有戴咩！」逼不得已下，還是跟櫃台買了一個口罩。

不料就在掛號過程時，櫃台向蘇男說「經查詢你有欠費情形，需先繳清後才能掛號看診」，蘇男頓時暴走，吵說自己是「XX會理事長」為什麼不能看診，一旁等待看診的一名年輕人看不下去出言勸阻，也遭蘇男喝斥雙方因此起口角，此時護理人員先行報警處理，過程中蘇男還打電話說要撂人過來診所。

直到轄區警方到場處理後，員警發現他身上滿是酒氣，蘇男惡人先告狀不成，反變成挑釁員警「你開槍啊，你開槍！」還質問員警編號多少，聲稱自己「以前跟著老蔣」，甚至恐嚇先前出聲勸阻的年輕人要讓他「吃海產」；員警見狀將他請至診所外釐清過程，並協調診所讓蘇男看診，等到蘇男情緒穩定後，員警持續在門外守候確保無後續糾紛，而中醫診所也不願追究蘇男在所內的行為。

網友看到後直說「當警察要具備會講台語會吵架」、「現在中醫也看精神科？」、「明明就自已錯在先、不認錯！丟臉！」、「以為穿了議長的背心就可以囂張了嗎」、「為什麼不當個討人喜歡的長輩呢」、「一個讓我感到療癒的警察」、「他沒遇過壞人啦！欺負善良的櫃檯小姐，跟小孩」。

由於蘇男身穿蔣根煌的背心，蔣根煌也特別回文強調「小弟蔣根煌特此申明，此位民眾並非本服務團隊成員。懇請辛苦的第一線執法機關同仁，毋枉毋縱，秉公處理，照顧守法民眾權益為先。」

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