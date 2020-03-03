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新冠肺炎疫情發燒　盧崑福：次氯酸水繼續免費提供！

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▲台南市議員盧崑福表示，繼續免費提供每人1公升的次氯酸水，請市民自備不透光容器（不能使用金屬容器）至服務處索取。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員盧崑福表示，繼續免費提供每人1公升的次氯酸水，請市民自備不透光容器（不能使用金屬容器）至服務處索取。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情至今持續蔓延，市面上消毒用品有錢也難買到，自2月21日起原僅免費提供給鄉親次氯酸水7日的市議員盧崑福，3日表示會繼續免費從上午9時到晚上6時30分，在安平區永華路二段850號服務處免費提供每人1公升的次氯酸水，請市民自備不透光容器（不能使用金屬容器）至服務處索取！

盧崑福議員表示，新冠肺炎疫情肆虐全球至今未見減緩，近來國高中小及大學陸續剛開學，學生已經定期定點流動和聚集，此時正是防範疫情藉機擴散的時刻，市政府2日辦公大樓，也提高防疫需量體溫進入措施，而酒精、消毒水在內的消毒用品也難購買到，所以決定繼續免費提供次氯酸水給需要的市民朋友，跟市民團結一起對疫情抗戰！

盧崑福再強調，次氯酸水殺菌率高達99.9％，比酒精與消毒水安全性還高，溫和又不刺激，但怕光怕熱造成分解失去消毒特性，所以裝置容器不能透光，也不能使用金屬器材，如用一般塑膠瓶需再包裹不透光材質包裝袋，及有效期限約30天左右等特性，希望取用的市民能夠瞭解珍惜資源夠用就好外，如教育社會福利團體、弱勢族群等有特別大量需要也可向服務處說明後索取，期許大家有效防疫。

盧崑福指出，他目前身兼安平魅力商圈發展協會理事長，新冠肺炎疫情對台南經濟確實有影響，但是目前台南的防疫工作，在市府與市民的努力下，有認真和努力在做，希望大家多多來台南安平消費，消費完也可繞來服務處奉茶再裝一罐次氯酸水回家消毒防疫，希望全體市民一起戰勝疫情！

►75%酒精的乾洗手來啦！

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