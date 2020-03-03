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病毒不斷變異！　專家曝「突變點對位」恐影響藥物、疫苗研發

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒容易變異。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，各國都加緊研究病毒株、藥物和疫苗，國外也發現新冠肺炎病毒株序列出現變化，有突變現象。專家指出，新型冠狀病毒本身就會不斷變異，但基本上不會影響這波疫情，若之後藥物、疫苗成功研發，可能影響的是三到五年後的療效。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，台大醫院和疾管署已經分離兩株病毒株，和其他國家、地區比對，確實有發現差異。長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，新型冠狀病毒屬於RNA（核糖核酸）病毒，不斷變異是其特性之一，所以也有突變現象。

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提到突變現象是否影響疫苗、藥物研發，施信如說「應該不會影響這波疫情」，認為雖然各國基因序列出來，發現有變化，但病毒突變是基本，只要抗原性差不多，仍可以研發。她指出，病毒突變影響疫苗、藥物的狀況，可能是三到五年後才遇到。若疫苗、藥物對抗病毒的基因位置剛好發生突變，就會影響疫苗、藥物之後的研發，以及本身的療效。

打針。（圖／達志／示意圖）

▲若疫苗、藥物對抗病毒的基因位置剛好發生突變，就會影響疫苗、藥物的療效。（圖／達志／示意圖）

施信如以同為RNA病毒之一的流感為例，它常變化、突變速度也快，雖然每年都有藥物，不過每年流行的病毒株都不同，疫苗也會視情況調整。另外，她指出新冠肺炎的疫苗不會那麼快出來，至少要等到明年，目前藥物是抗伊波拉病毒為主，正在做臨床測試，若成功的話，可能比疫苗快。

施信如解釋，分離兩株病毒株，是將病毒種到細胞裡面，在細胞裡複製，複製穩定後，病毒株就算是被分離出來。它可當成篩檢完藥物的確認東西、用於確認檢驗試劑，以及確認有無抗體或藥物可否抑制其生長，或是將病毒株的基因遺傳物質抽出來，作為抗體藥物。

但施信如表示，分離病毒株到疫苗成功研發還差很長的一段路，幾乎是很遠、很遠，所以等到藥物、疫苗研發出來前，民眾仍須等一段時間。

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