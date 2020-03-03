病毒不斷變異！　專家曝「突變點對位」恐影響藥物、疫苗研發

▲新型冠狀病毒容易變異。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，各國都加緊研究病毒株、藥物和疫苗，國外也發現新冠肺炎病毒株序列出現變化，有突變現象。專家指出，新型冠狀病毒本身就會不斷變異，但基本上不會影響這波疫情，若之後藥物、疫苗成功研發，可能影響的是三到五年後的療效。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，台大醫院和疾管署已經分離兩株病毒株，和其他國家、地區比對，確實有發現差異。長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，新型冠狀病毒屬於RNA（核糖核酸）病毒，不斷變異是其特性之一，所以也有突變現象。

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提到突變現象是否影響疫苗、藥物研發，施信如說「應該不會影響這波疫情」，認為雖然各國基因序列出來，發現有變化，但病毒突變是基本，只要抗原性差不多，仍可以研發。她指出，病毒突變影響疫苗、藥物的狀況，可能是三到五年後才遇到。若疫苗、藥物對抗病毒的基因位置剛好發生突變，就會影響疫苗、藥物之後的研發，以及本身的療效。

▲若疫苗、藥物對抗病毒的基因位置剛好發生突變，就會影響疫苗、藥物的療效。（圖／達志／示意圖）

施信如以同為RNA病毒之一的流感為例，它常變化、突變速度也快，雖然每年都有藥物，不過每年流行的病毒株都不同，疫苗也會視情況調整。另外，她指出新冠肺炎的疫苗不會那麼快出來，至少要等到明年，目前藥物是抗伊波拉病毒為主，正在做臨床測試，若成功的話，可能比疫苗快。

施信如解釋，分離兩株病毒株，是將病毒種到細胞裡面，在細胞裡複製，複製穩定後，病毒株就算是被分離出來。它可當成篩檢完藥物的確認東西、用於確認檢驗試劑，以及確認有無抗體或藥物可否抑制其生長，或是將病毒株的基因遺傳物質抽出來，作為抗體藥物。

但施信如表示，分離病毒株到疫苗成功研發還差很長的一段路，幾乎是很遠、很遠，所以等到藥物、疫苗研發出來前，民眾仍須等一段時間。