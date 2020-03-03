銷售5萬多公斤　旅行社做電商轉型「送菜」公司

▲旅行社員工幫忙蔬菜分類、配送。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎影響，大陸旅遊業仍待疫情緩和回溫，也有業者轉型，利用電商平台發展「特殊業務」度過這段「陣痛期」。陸媒報導，為遏制疫情蔓延，湖北省內公路交通停運，城鄉居民都宅在家。一對經營旅行社的夫婦，面臨的不僅是退團的損失，還有公司停擺，房租、工資等支出。

▲湖北一間旅行社為維持公司營運，轉型送菜服務，意外獲得新商機。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，經營旅行社的趙明英瞭解娘家安溝村有蔬菜賣不出去，便萌生出把田間的菜和城裡居民的餐桌對接起來，於是趙明英和丈夫一起開始了「送菜」業務。

趙明英表示，在特殊時期，「送菜也不是一個簡單活兒。」除組織村民按需採摘，做好農產品的檢測及消毒，還要做好電商平台上一些特殊需求的回應，不斷調整菜品。

趙明英提到，為了滿足供應，公司十多人全部上工，還雇了幾個村民幫忙摘菜、理菜、打包，截至2月底，累計為安溝村銷售蔬菜5萬多公斤。

▲旅行社老闆趙明英與員工視訊。（圖／翻攝中新網）

對於從旅遊業暫時轉型為送菜平台，趙明英說，「雖然比做旅遊更辛苦，更瑣碎，但很值得！」她認為，旅行社沒有因為停業而「破產」，員工沒有流失，甚至還能給員工比平時更高的工資，再加上將菜農滯銷的蔬菜以合理的價格銷售出去，增加了村民的收益，也給城市居民提供了便利。

此外，鄉村休閒、田間採摘、親子體驗、農業研學等旅遊業態和農產品的包裝銷售市場潛力，讓趙明英期待疫情過後，等到回歸旅遊主業，可以將旅遊業務做得更加豐富。