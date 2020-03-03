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杏仁哥領軍加告3議員！「白眼女神」列名：謝謝韓粉助攻

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▲韓粉告三議員 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲韓粉告發三議員涉嫌違反選罷法及集會遊行法 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

挺韓大將杏仁哥上個月率領韓粉，到地檢署告發Wecare高雄發起人尹立等人違反選罷法，3日再次邀請貼紙哥、石頭里長、仁武阿鴻，前往高雄地檢署，追加告發三名高雄市議員，黃捷、邱俊憲、何權峰涉嫌違反選罷法及集會遊行法，並且盼這次告發盡速辦理，否則不排除走上街頭抗議司法不公。

罷韓進入第二階段，挺韓五虎將之一杏仁哥（吳育全）2月24日邀請韓粉、網路直播主前往高雄地檢署，強調自己掌握了確切的證據，要針對罷韓團體提供巧克力蛋糕、口罩、電子霧化器、牛肉麵等物品，號召市民罷韓連署，因此告發Wecare高雄發起人尹立、罷韓法定領銜人陳冠榮、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、立委趙天麟等7人違反選罷法，檢察官受理後將分案進行調查。

▲韓粉告三議員 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲杏仁哥領軍到地檢署 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而杏仁哥3日上午9點再次邀請貼紙哥，綽號「石頭里長」的內門區瑞山里里長謝振城、仁武阿鴻，再次前往高雄地檢署，追加告發三位高雄市議員，黃捷、邱俊憲、何權峰，違反選罷法及集會遊行法。

杏仁哥提到，日前石頭里長因在罷韓連署地點，涉嫌出言恐嚇干擾工作人員，罷韓團體前一天開按鈴，隔一天就傳喚他到案，杏仁哥認為這超過一般檢調偵辦效率，因此要求這次提告，應比照辦理，否則不排除要走上街頭抗議司法不公。

另外，挺韓團體認為，去年罷韓遊行時，雖合法申請，但罷韓團體使用韓國瑜的圖像，汙辱公職人員形象，這樣攻擊抹黑非常不可取，給社會負面形象，喊出「蒐證一起來、全民抓賄選」，也要依集會遊行法第30條來告發。

▲罷韓四君子到黃捷服務處 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高市議員黃捷與罷韓四君子。（圖／記者洪靖宜翻攝）

針對杏仁哥等人提告，時代力量高市議員黃捷說：「可以理解韓粉們這時候護主心切，別無他法，只好在這種時候跳出來，但到處樹敵只是在扯市長後腿，正好提醒市民『罷韓』仍在進行，得趕快簽連署書。我認為這樣不實的提告只會為罷免行動增添柴火，讓熱度更高，火燒得更旺，對韓市長來說百害而無一利，只能說謝謝韓粉的助攻。」

民進黨市議員邱俊憲表示：「韓粉如同過往讓人無法理解，高市民連署要來參與罷免韓國瑜，絕非用任何物品能夠來換取支持，搞錯問題癥結點，濫訴或是胡亂檢舉我們也有相關法律權益，提告行為平心靜心看待，這是貽笑大方的，我們不是主動發起，不是相對行為人，韓粉不要弄巧成拙，將韓國瑜推向另個罷免深淵中。」

時間對我們來說完全沒用！

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