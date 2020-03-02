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大甲媽百年首度南巡！韓國瑜戴口罩「接駕不背轎」　粉絲喊市長加油

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記者洪靖宜／高雄報導

受新冠肺炎(COVID-19) 疫情影響，雖然台中大甲鎮瀾宮遶境確定延期，但大甲媽今年首度南巡，與高雄五甲龍成宮媽祖攜手遶境鳳山，由於參與人數不多，活動照常繼續辦，原定高雄市長韓國瑜要親背大甲鎮瀾宮媽祖祈福，最後他現身「只拜不背」，也沒跟著遶境隊伍走。

▲▼ 韓國瑜市長參拜南巡大甲媽 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜僅參拜無致詞。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼ 韓國瑜市長參拜南巡大甲媽 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜僅參拜無致詞。（圖／記者翁進忠攝）

台中鎮瀾宮大甲媽祖百年首度南巡，展開為期1個月的鳳山區廟宇祈福遶境，至3月15日止，原本高雄市長韓國瑜2日親自到港口慈濟宮接駕，親揹大甲鎮瀾宮媽祖，但最後他現身參拜，沒有致詞也沒有背轎。

▲▼ 韓國瑜市長參拜南巡大甲媽 。（圖／記者翁進忠攝）

據了解，原本地方里長已經接獲消息韓國瑜要親自背轎，但後來又改成「參香、致詞、不背轎」，新聞局長鄭照新又說韓國瑜會代表性來致意，說法始終不同，甚至有里民還向里長表示，希望市長能來背轎，讓疫情安定，更重要的是接地氣，接了地氣相信能為他加分。最後韓國瑜於下午1點現身港口慈濟宮，但只有在門口手拿香接駕大甲媽，入廟內參拜就離開，但現場媒體、民眾、廟方人員塞滿廟，而不少粉絲相當給韓國瑜面子，「市長加油」聲不絕於耳。

但原定的背轎和致詞通通都沒有，高市新聞局長鄭照新說：「陳時中部長說這屬於小遶境，一方面媽祖遶境求合境平安，也要有防疫觀念，更要兼顧地方習俗群眾感受，因此採取作為地主參香迎接，背轎就不做大張旗鼓處理。」而媒體追問致詞是臨時取消？他說：「這可能是其他人士聽到消息」，但記者立刻表明是民政局長曹桓榮說的，他解釋：「是以達到禮敬作用為目標，講話會有其他現場儀式，後來決定以參香為主。」


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