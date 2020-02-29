大甲媽南巡繞境高雄鳳山不取消　韓國瑜3月2日「只拜不揹媽祖」

▲韓國瑜將在遶境路線經過鳳山行政大樓附近時，下樓參拜祈福 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

受新冠肺炎(COVID-19) 疫情影響，雖然台中大甲鎮瀾宮遶境確定延期，但大甲媽今年首度南巡，與高雄五甲龍成宮媽祖攜手遶境鳳山，由於參與人數不多，活動照常繼續辦，原定高雄市長韓國瑜要親背大甲鎮瀾宮媽祖祈福，但受疫情影響，韓國瑜確定「只拜不背」，也不會跟著遶境隊伍走。

▲鳳山區五甲龍成宮雙媽遶境活動。（圖／記者翁進忠攝）

台中鎮瀾宮大甲媽祖百年首度南巡，展開為期1個月的鳳山區廟宇祈福遶境，至3月15日止，原本高雄市長韓國瑜在3月2日，將到港口慈濟宮接駕，親揹大甲鎮瀾宮媽祖。據了解，就連鳳山區忠義里長李朝清原本已印製宣傳單，發送給里民有市長背媽祖活動的消息，但前幾天又接到公所通知，3月2日下午1點韓市長至苓雅區港口慈濟宮接大甲媽隊伍，但流程是「參香、致詞、不背轎」。

▲新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

高市新聞局長鄭照新29日表示：「因為此活動屬於100人以內小型繞境，不會嚴格禁止，但韓國瑜不會背轎，3月2日當天的遶境隊伍將行經鳳山行政中心，韓國瑜會代表性來致意，但不會參加繞境也不會背轎。」