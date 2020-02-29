消防出勤遇死劫…馮小隊長追晉分隊長　徐國勇下令全國2週內裝好安全帶

▲追思會悼敬馮永昌分隊長 。（圖／高市消防局提供）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市消防局鳳祥分隊小隊長馮永昌13日出勤時不幸車禍身亡，29日舉辦追思會，包含內政部長徐國勇、高雄市長韓國瑜、全國義消總會長王金平等人都出席治喪，會中頒發褒揚令、國旗、楷模獎章並追晉分隊長。內政部長徐國勇表示，已經下令消防車在兩星期內全面加裝好安全帶，避免憾事再發生。

▲追思會悼敬馮永昌分隊長 。（圖／高市消防局提供）

馮永昌於81年畢業後分發到高市府消防局，從事消防救災工作態度認真盡職，卻因趕赴火警現場不幸罹難，會中內政部長徐國勇頒授褒揚令及楷模獎章、消防署陳文龍署長頒授消防獎章，高雄市長韓國瑜則是頒授消防分隊長追晉令與制服，由馮永昌的遺孀及兒子代表接受。與會人員一字排開，致上最敬禮。

▲內政部長徐國勇 。（圖／記者洪正達攝）

當時在車禍中，馮永昌因坐在後座，無安全帶保護之下被拋飛車外，內政部長徐國勇受訪時表示：「特別代表總統院長頒贈褒揚令，感謝馮永昌付出，這次有關車子安全帶問題，我下令必須在兩星期內做好安全帶設置，如果因為設備問題暫時不能設置安全帶，也要求多出一輛車不能坐人，有關家屬撫卹依法給於最優厚，希望馮永昌一路好走保佑消防弟兄完成任務。」

高雄市長韓國瑜則隨即轉往在值勤中因腦幹出血昏倒送醫，最後家屬忍痛決定拔管，直到1月19日因公死亡的林家裕同仁安息聚會，過程中韓國瑜並無發言，結束後離開。

▲▼韓國瑜、王金平 。（圖／記者洪正達攝）