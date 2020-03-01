無人機開放免費註冊「機身需標示註冊號碼」　10/1起每架收費50元

▲台灣今日起開放無人機免費註冊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者汪淑芬

交通部民航局今天起至9月30日，開放無人機免費註冊，10月起，每架註冊將收規費新台幣50元。民航局公布「遙控無人機訊管理系統」網址，除提供無人機註冊外，也可查詢合法操作空域、法規及相關業務，網址為：https://drone.caa.gov.tw/。

民航法去年修正，增訂無人機專章，將於31日上路，根據民航局公布的「遙控無人機管理規則」，自然人所有的最大起飛重量250公克以上的無人機須註冊，政府機關（構）、學校或法人所有的遙控無人機，不分重量，一律要註冊。

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民航局說，遙控無人機所有人只需在第1次活動前，於管理資訊系統上完成註冊程序，並將註冊號碼標明於遙控無人機上，即符合規定，註冊效期2年，可於期限屆滿前30日內，利用管理資訊系統中申辦展延。民航局說，註冊碼可以標籤、鐫刻、噴漆或其他能辨識的方式標明，且應確保每次飛航活動時不至脫落並保持清潔、明顯使能辨識。

若以標籤標示，經訪查市面上A4大小防水貼紙價格約20至40元，並可利用雷射、噴墨等一般印表機或碳粉影印機列印後，依實際需求裁減所需大小並黏貼於遙控無人機上。另根據無人機管理規則規定的無人機註冊最低年齡，自然人所有的遙控無人機，應年滿16歲；未滿20歲者，應另檢附其法定代理人同意書。

至於為何規範自然須註冊的無人機重量是250公克以上，民航局說，考美國及歐盟的作法，因超過250公克的遙控無人機從空中墜落，足以對人體產生傷害。有人擔心無人註冊是否有個資外洩問題，民航局說，無人機註冊類似汽車牌照登記，可依註冊號碼確認其所有人。

遙控無人機上僅標明「註冊號碼」，並無相關個人資料，無洩漏個資問題，且管理資訊系統內的註冊資料將依「個人資料保護法」規定予以保護。根據無人機管理規則，無人機所有人註冊資料應以真實資料填寫並提出申請，申請人填寫資料如有不實或偽造等行為，可能構成「刑法」第210條偽造文書罪及第214條使公務員登載不實罪，可處3年至5年以下不等有期徒刑、拘役或罰金等，且屬公訴罪。