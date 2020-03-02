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9/1正式上路！「2歲↓幼童」強制坐後向式安全座椅　違者最高罰3千

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▲▼ ▲▼嬰兒,新生兒,出生率,少子化,生育補助,兒童安全座椅。新logo（圖／記者李毓康攝）

▲保護幼童乘車安全，2歲以下幼童將強制坐後向式安全座椅。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為提升兒童安全，交通部今（2）日預告修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」第二條、第四條、第十四條，規劃幼童乘坐後向式幼童用安全座椅由1歲延長至2歲，並宣導優先選用後向式幼童用座椅的觀念。交通部表示，該法規將於9月1日上路，違者開罰1500元至3000元。

交通部專委李昭賢表示，國內12歲以下兒童乘坐小型車因未使用保護裝備（安全帶、安全座椅）造成的傷亡人數不低，依據美國兒科醫學會研究，因0至2歲幼兒脖子頸還沒發育完整，所以當事故發生時，會因為「甩鞭效應」使脖子斷裂，造成傷亡，因此後向式乘坐的安全性將高於前向式。

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▲▼最快9月2歲以下幼童需強制使用後向式安全座椅。（圖／記者賴文萱攝）

▲0至2歲幼兒脖子頸因還沒發育完整，萬一發生車禍事故，容易因「甩鞭效應」使脖子斷裂。（圖／記者賴文萱攝）

李昭賢說，有研究顯示，當車禍撞擊的瞬間，前向衝擊力很驚人，以每小時50公里時速，前衝的力道會高於本身重量的數十倍以上。很多媽媽都以為抱緊小孩就可免於傷害，觀念是錯誤的，基本上是沒辦法完全保護兒童安全，若未使用適當保護裝置，很容易發生危險。

後向式座椅相較前向式座椅，因為受力面積很大，當發生前向撞擊力道時候，基本上幼童的頭、頸、肩及背部脊椎部分，大部分會被大範圍的座椅靠背吸收撞擊力道，因此交通部調和其他國家規定後修法，2歲以下幼兒強制使用後向式安全座椅。

經濟部標準檢驗局在參酌學者專家、業界廠商意見，並衡酌國際趨勢與產業現況，已修訂CNS11497使用後向式兒童座椅重量之規定，交通部邀集相關專家學者等單位召開會議後也獲共識。

▲▼最快9月2歲以下幼童需強制使用後向式安全座椅。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部表示，目前多數安全座椅都可雙向使用，修法只是由1歲延長至2歲，違者可開罰1500元至3000元。（圖／記者賴文萱攝）

目前規劃2歲以下幼童應乘坐後向式幼童用安全座椅，由1歲延長至2歲，逾2歲以上4歲以下且體重在18公斤以下之幼童應乘坐於車輛後座之幼童用座椅，交通部也鼓勵優先選用後向式幼童用座椅為宜。

交通部路政司科長趙晉緯表示，兒童乘坐時要按照兒童安全座椅所規定適用的重量、年齡乘坐，2歲以下幼童修法後要面向後乘坐，但仍建議2歲以上孩童仍可面向後，不過因兒童高矮胖瘦都有不同，家長可依兒童個案情形選擇適合的方式乘坐。

▲▼最快9月2歲以下幼童需強制使用後向式安全座椅。（圖／記者賴文萱攝）

▲新規9月上路後，2歲以下幼童要面向後乘坐，但仍建議2歲以上孩童仍可持續面向後乘坐。（圖／記者賴文萱攝）

至於4歲到12歲，或是18公斤到36公斤的兒童，交通部建議使用兒童安全座椅或是增高型坐墊，提供兒童乘車時有相當程度的保護。

交通部表示，目前多數幼童用安全座椅，都是可以雙向，因此新法9/1起實施時不需特別重買，修法只是由現行的1歲延長至2歲；若家長上路違規沒使用，依法可開罰1500元至3000元。

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