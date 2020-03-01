小心被罰！「3月交通新制」懶人包　自行車載童、強制裝酒精鎖有新規

▲酒精鎖使用方式示範。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

注意了！從3月1日起，3大交通新制上路，包含酒駕遭吊銷駕照者重考領駕照，需上15小時酒駕防制教育訓練；酒駕累犯強制自費加裝「酒精鎖」；自行車放寬規定，可「合法載童」。另外，3月31日起，無人機正式納管，若未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行罰6至30萬，誤闖禁航區將受罰30萬以上。

請繼續往下閱讀...

▲酒駕遭吊銷駕照者重考領駕照，需上15小時酒駕防制教育訓練。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

1.酒駕遭吊銷駕照者重考領駕照，需上15小時酒駕防制教育訓練

3月1日起，因酒駕遭吊銷駕照者，需於考照前1年完成酒駕防制教育訓練，才可報考，上課費用為2800元，共15小時。課程內含6大項目，包括道路交通法令、肇事預防處理與法律責任、酒駕生命教育、戒酒案例分享、酒精對健康心理醫學分析、拒酒教育。

若酒駕超過3次以上者，除須接受酒駕防制教育訓練外，還需接受3個月以上、至少6次的酒癮評估資料，費用由駕駛人負擔。

▲5年內2度酒駕累犯或酒駕肇事致人重傷死亡者，吊銷駕照後，1年內必須在車輛裡面加裝酒精鎖。（圖／記者陳家豪攝）

2.酒駕累犯強制自費加裝「酒精鎖」

為了解決酒駕危害，5年內2度酒駕累犯或酒駕肇事致人重傷死亡者，吊銷駕照後，除了必須重新考領駕照之外，1年內還必須在車輛裡面加裝酒精鎖，上路之前必須未檢出才能發動。

酒精鎖啟動程序，發動開車前必須先吹氣酒測，一旦檢出酒精濃度，車輛將鎖定無法發動，另外酒測啟動後5分鐘內也將二度重新試驗，行駛中大約45分~60分也將重新試驗。

駕駛人每月需駕駛管制車輛定期檢查，並下載紀錄資料，若未依規定檢查可罰6,000元到12,000元。另外，若酒駕累犯者未依規定駕駛裝有酒精鎖的車輛，開罰6,000元到12,000元，並拖吊車輛保管；找人代吹，也可罰6,000元到12,000元。

▲自行車3月起可合法載幼童，但有限歲、限重規定。（圖／記者周宸亘攝）

3.自行車可「合法載童」

過去自行車依規定不得載人，但3月起將可合法載幼童。根據新規，即起年滿18歲的駕駛人可在自行車、電動輔助自行車安裝合格兒童座椅，並可依規定條件附載幼童。

年滿18歲駕駛人，可在使用的自行車、電動輔助自行車上安裝合格兒童座椅，前座椅以附載1歲以上、4歲以下，且重量15公斤以下幼童為限；後座則為1歲以上、6歲以下，且重量22公斤以下幼童為限。

為方便警方執法，自行車加裝的安全座椅，必須申請合格標章並逐車標示，才能附載幼童行駛道路。另外，民眾若未使用合格安全座椅附載幼童，依道路交通管理處罰條例，可開罰300至600元罰鍰。

▲3月31日起，未依法註冊無人機，將受罰3至15萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

4.無人機納管

民航局納管無人機，相關管理機制將於3月31日起生效，自然人所有的最大起飛重量250公克以上的無人機須註冊，政府機關（構）、學校或法人所有的遙控無人機，不分重量，一律要註冊。另外，2公斤以上無人機，或者不到2公斤但是要在活動場所空拍，都須考照才可飛行。未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行罰6至30萬，誤闖禁航區將受罰30萬以上。