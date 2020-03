反制北京驅逐美記者　美國限制中國媒體在美員額

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國國務卿蓬佩奧今天宣布,美方決定對2月被列為「外國使團」的5家中國媒體實施人員限額。蓬佩奧表示,盼新政策能促使北京以較公平互惠方式,對待駐中國美籍及其他國籍記者。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今天發聲明表示,美國政府決定針對特定受中共控制媒體,採取人員限額限制,具體就是上個月18日被列為「外國使團」的5家中國媒體。這5家媒體包含新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展。

蓬佩奧指出,新政策將限制上述新聞機構在美國境內中國籍員額,這項決定與他們所刊載文章內容無關,也不會因此限制其未來報導內容。他強調,這5家中國媒體被中共有效控制,非獨立新聞機構。

蓬佩奧表示,多年來,中共對美籍及其他國籍記者採取越來越嚴厲監視措施,並且騷擾、威脅他們。相較之下,美國政府長期歡迎包含來自中國的外國記者,他們能在美國境內自由工作,不須面對報復威脅。

蓬佩奧說:「我們的目標是互惠的實踐。如同我們在美中關係其他領域作為,我們盼能建立早該存在的公平競爭環境。我們希望這項行動能促使北京以比較公平、互惠方式,對待駐中國的美籍及其他國籍記者。」

他也呼籲中國政府,立即履行其尊重言論自由的國際承諾,包括在對待媒體記者上。

因不滿「華爾街日報」以「中國是真正的東亞病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia)為題刊登評論文章,北京上個月19日大動作吊銷其旗下3名駐北京記者證件。蓬佩奧當時不只發聲明譴責中國箝制言論自由,更透露美方將會採取適當作為來回應。