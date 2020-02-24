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美國塔利班進入「減暴期」　29日可望進一步簽署和平協議

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▲▼川普向駐阿富汗遇襲的士兵致意。（圖／路透）

▲川普向駐阿富汗遇襲的士兵致意。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

自2001年的阿富汗戰爭之後，阿富汗境內時常發生武力衝突。美國政府在2月14日曾證實，要與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）協議減少暴力活動，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在21日更進一步表示，準備與塔利班進行7天的休戰，如果進展順利，在29日將簽署和平協定，減少阿富汗的衝突事件，這將是18年來兩國關係的一大進步。

美國與塔利班達成協議，先展開為期7天的「減暴期」，自22日開始，塔利班將不在城市和公路上發動襲擊，也不會襲擊美軍基地或阿富汗安全部隊的總部，而阿富和安全部隊和北約聯軍則不會展開針對塔利班的軍事行動，但聯軍如遇到襲擊將會反擊。

塔利班的發言人扎比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一份聲明中指出，在和美國進行漫長的談判之後，雙方同意在國際觀察員在場的情況之下，簽屬這份最終協議，雙方還會做出釋放囚犯的安排。

▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

根據《路透社》報導，北約駐阿聯軍約有1.6萬名士兵，減暴期會是塔利班願意對和平做出貢獻的重要考驗。塔利班、杜哈（Doha）、阿富汗的幾位高層也匿名對路透社證實，減暴期將從22日晚間開始。

雖然這7天是減暴期，但並不能稱為停火，各方還是擁有自衛權，任一方違反協議，還是能夠開火反擊。

蓬佩奧表示，若能順利簽署協議，可望在卡達（Qatari）首都杜哈舉行，但挑戰依舊存在，希望能以此為基礎，達成全面性、永久性的停火協議。

 
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