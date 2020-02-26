「外交部戰狼槓上蓬佩奧」　狂問《華爾街日報》是美國務院代理人

▲《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

記者任以芳／綜合報導

針對美國國務卿蓬佩奧為《華爾街日報》辱華言論撐腰，中國外交部發言人趙立堅今（26日）再度開砲，他直接反問「《華爾街日報》是不是美國國務院的代理人」，質疑蓬佩奧對於言論自由有雙重標準。」

日前， 《華爾街日報》刊登東亞病夫的文章標題，惹怒中方。趙立堅一連多天，在外交部例行記者會上，言詞堅定又犀，並多次聲明「中國不當沉默羔羊」。今有記者提問，「《華爾街日報》日前再次向中方致信，發表的辱華文章在中國觸犯眾怒，對此感到不安。」趙立堅表示，《華爾街日報》通過不同管道向中方溝通，承認發表辱華文章是錯誤的，表示會從中記取教訓，「但該報至今沒有對中方要求（道歉）做出正面回應！」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）力挺《華爾街日報》（圖／路透）

另位，被問到蓬佩奧25日稱中國政府「驅逐」《華爾街日報》記者暴露中方對新冠肺炎疫情的反應存在問題，應該給予中外記者言論自由，才能和其他國家有更好應對挑戰。對此，趙立堅表示，「蓬佩奧先生有關言論完全是非不分。連《華爾街日報》都已經承認錯誤進行反思，為何置國際公論和民意不顧，一再為該報撐腰打氣，對中方妄加指責，讓人不禁要問《華爾街日報》是不是美國國務院的代理人？」

由於日前蓬佩奧，辱駡一名美國全國公共廣播電臺的記者，拒絕隨行出訪。趙立堅也提出質疑，反問蓬佩奧「這就是常掛嘴邊的的言論自由？這是典型的話語霸權和雙重標準。」

▲ 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝 環球時報）

另外，近期日、韓疫情持續擴大，大陸對從該國入境人員，採取限制措施是否過當。對此，趙立堅表示，「主要出發點維護本國和外國公民的身體健康和生命安全，維護地區和全球公共衛生安全，只要這些措施是科學、專業和適度的，大家都應該能理解。」